Kış lastiği uygulaması başlıyor









KURALA UYMAYANA 571 LİRA CEZA





Kurala uymayan araçların işletmecilerine 571 lira olarak uygulanan ceza, yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2017 itibarıyla 602 liraya çıkacak.





Kış lastiği takmadıkları için 1 Aralık 2015-1 Nisan 2016 tarihlerinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan 535 ticari araç sahibine toplam 284 bin 113 lira ceza uygulandı.





KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI NE KADAR?





Lastik değişimi için kar yağması beklenmemeli. Ülkemizde kış mevsimi etkilerini göstermeye başladı. Doğu illerimizde kar yağıyor, Erciyes Dağı da beyaza büründü. Araç sahipleri, zaman kaybetmeden araçlarının lastiklerini kışlıklarla değiştirmeli ve kışlık bakımlarını yaptırmalılar" dedi. Kışlık lastiklerin fiyatlarının, jant ebadına ve kalitesine göre değiştiğini kaydeden Topraktaş, "14 jant ebadındaki kışlık lastiklerin adet fiyatı 125-170 TL aralığında, 15 jant lastikler 125-200, 16 jant olanlar ise 150-250 TL'den satılıyor. Lastik değişimi de 40 TL'den yapılıyor. Lastik değişimiyle birlikte çıkarılan yazlık lastikler, 'Lastik Oteli'nde yani depomuzda muhafaza edilecek olursa, değişim ücreti olarak 60 TL alıyoruz. Lastik değişiminin yanısıra, araçların kışlık bakımlarının da yaptırılması gerekiyor. Kışlık antifirizin litresi 15-25 TL, camsuyunun litresi 2,5 TL, benzin yakıt katkıları 30 TL, aküler ise 150-250 TL'den satılıyor'' diye konuştu.









KIŞ LASTİĞİNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?





Kış lastiği uygulamasının başlamasına az bir süre kaldığını hatırlatan İskitler’deki 15 yıllık lastikçi ustası Tahsin Kaya, “Kış lastiği sadece kar amaçlı değil, aynı zamanda soğuk hava lastiğidir. Havaların soğumasıyla takılması gerek. Uygulama 1 Aralık’ta başlıyor ama yoğunluğa kalmamak için erken taktırmakta fayda var” diye konuştu.





BALANS AYARINA DİKKAT





Lastikçi esnafı Oğuzhan Başkan ise şu ifadeleri kullandı: “Yasal süreç 1 Aralık-1 Nisan arası ama mevsim koşulları gerektirdiği sürece kış lastiğinin kullanılması gerekiyor. Kış lastiğinin sadece kar ve buz performansı değil, ıslak zemin performansı da önemlidir. Lastik değişiminde balans ayarına da dikkat edilmesi gerek.”