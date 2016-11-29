"Cumhurbaşkanımızı kaçırıp Lahey'de yargılayacaklar"







Eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz, A Haber'de yayınlanan Kadraj programında Zeynep Bayramoğlu'nun sorularını yanıtladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Türkiye'ye savaş açıldığını iddia eden Şevki Yılmaz Erdoğan'ın "BOP'un eş başkanıyım" sözü ortada dururken "28 Şubat döneminde de Erbakan'a aynı şeyi yapmak istediler. Erdoğan Büyük Ortadoğu Projesini çökerten bir lider." ifadesini kullandı.





Yılmaz'ın en ilginç iddiası ise Lahey'le ilgiliydi.





Eski vekil "Cumhurbaşkanımızı Lahey'de yargılamak için büyük bir oyun kuruluyor. Cumhurbaşkanımızın pilotlarına dikkat etmesi gerekir, kaçırabilirler." dedi.