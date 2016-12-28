Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'nin El Bab şehrine ilerleyen askerin hava desteği yok /28 Aralık 2016 03:05

Suriye'nin El Bab şehrine ilerleyen askerin hava desteği yok

TÜRK Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, iki günden beri Suriye’de DEAŞ’ın elindeki El Bab kentine hava operasyonu yapamıyor.

Suriye'nin El Bab şehrine ilerleyen askerin hava desteği yok

Kent üzerindeki kötü hava koşulları ve yoğun bulut kütleleri nedeniyle hava harekâtı yapılamadığı öğrenildi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, etkili hava operasyonu için oldukça geniş bir alanda en az 20 dakika kadar sürecek açık hava koşullarının olması gerekiyor. İnsansız hava araçlarının (İHA) bulut aralıklarından bazı hedefleri seçerek koordinatlarını bildirdiği ve bu hedeflere topçu atışı yapıldığı belirtildi. Bir askeri kaynak, “Savaş uçağı, İHA’nın bildirdiği koordinattaki hedefin hareket etmesine fırsat vermeden bombalıyor. Bunun için uygun hava koşulu şart. Diğer durumda toplarla, hedefin hareket edebileceği de dikkate alınarak yapılan ölçümle atış yapılıyor” dedi.
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