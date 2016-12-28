AKP, Başkomutanlık Milli Parkı'nı küçülttü

Kurtuluş Savaşı'nın son evresi 26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar - Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi diye anılır . Yıllardır İstiklal Savaşı'nın kesin bir Türk zaferiyle sonuçlanmasını sağlayan bu çarpışmanın geçtiği yerler milli park olarak korunur. Ancak AKP Hükümeti , Afyon, Kütahya ve Uşak arasındaki Başkomutan Tarihi Milli Park Sınırlarını daralttı.





Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre ;17 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararla, milli parkın sınırları 40 bin 947 hektardan 34 bin 834 hektara düşmüş oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre bu kararla Kütahya Dumlupınar ilçesi ve Zafertepe Çalköy ile Afyon’a bağlı Büyükkalecik Beldesi, Kışlacık Mahallesi, Küçükkalecik Köyü ve Kayadibi Köy yerleşim merkezleri milli park sınırları dışına çıkarıldı. Dumlupınar bölümünde sadece Şehitlik, Atatürkevi ve Müze park içinde kalırken, diğer tüm bölümler çıkmış oldu.





TARİHİ SİT DEVAM EDİYOR





Milli Park yetkilileri, sadece kasaba ve köylerin imar alanı içinde kalan bölümlerinin park sınırı dışına çıkarıldığını belirterek, Kurtuluş Savaşı’yla ilgisi olsun olmasın tarım, orman arazilerinin park sınırı içinde kaldığını belirttiler. Tarihi sit statüsünün de devam ettiğine dikkat çeken yetkililer, “Tarihi sit statüsünün kaldırılıp kaldırılmaması Kültür ve Turizm Bakanlığı kararına bağlı. Ancak bölgeye Kurtuluş Savaşı yönüyle bakılsa da daha eski medeniyetlerin izleri de bulunabilir” dediler.



