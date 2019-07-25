Samanyolu Haber /Gündem / Suriyeliler sokağa çıkıyor /25 Temmuz 2019 21:18

Suriyeliler sokağa çıkıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Yaptırmayız" açıklamasına rağmen İstanbul'daki Suriyeliler, İstanbul Valiliğinin kararını protesto etmek amacıyla 27 Temmuz'da Fatih'te eylem yapma kararı aldı.

SHABER3.COM

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, İstanbul Valiliğinin 20 Ağustos'a kadar süre tanımasının ardından "Suriyeli muhacirlere yönelik sürgün politikalarını protesto ediyoruz" başlığıyla eylem yapma kararı aldı. Suriyeliler, 27 Temmuz'da Fatih'te protesto eylemi gerçekleştirecek.

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele için eylem planı açıkladı. 22 Temmuz günü Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine devam edilmektedir. Geçici koruma kapsamında olmayan (kayıtsız ve/veya kimliği bulunmayan) Suriye uyruklu yabancılar, İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile belirlenen illere sevk edilmektedir. İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır. Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul'da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir. Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir"

Suriye Dernekler Platformu Başkanı, kararı eleştirdi

Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, Valiliğin kararıyla ilgili şunları söyledi:

"Suriyeliler uzun zamandır Türkiye'de yaşıyor. 2016'da İstanbul'da kayıt durduruldu. Bazı istisnalar hariç. İstanbul'un ve devletin güvenliği hepimiz için önemli. Ama 1 ay içinde bir insan nasıl düzenini bırakıp başka bir ile gidebilir. Bu vatandaş başka ile gitmeli mi? Tabiki gitmeli. Süreç 6 ay veya daha fazla olsaydı daha rahat olurdu. Şuan ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Şuan insanlar gönderiliyor. Dün 30 kişi deport edildi. Suriye meselesi politik bir mesele. Polis veya memur AK Parti'ye karşıysa elinden geleni yapıyor. İnsanların yerine bile imza atılıyor ve Suriye'ye gönderiliyor. Kimliksiz olanlara ulaşamıyoruz. Ciddi bir uygulama sıkıntısı var. Aile dağılımına sebep olunuyor. Eminim ki kimse böyle bir mağduriyeti kabul etmez."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suriyeliler sokağa çıkıyor Sonraki Haber >>

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:41:24