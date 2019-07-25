Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] Notre Dame çökebilir /25 Temmuz 2019 21:29

[FLAŞ] Notre Dame çökebilir

Avrupa, Sahra Çölü'nden gelen sıcak hava dalgası ile boğuşuyor. Hollanda tarihinde kaydedilen hava sıcaklığı ilk kez 40 derecenin üzerine çıkarken, nisan ayındaki yangında ağır hasar alan Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin çatısının sıcak yüzünden çökebileceği açıklandı.

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Avrupa’yı kasıp kavuran sıcak hava dalgasının, Fransa’nın sembolü olan ve nisan ayındaki büyük yangında ağır hasar alan Notre Dame Katedrali’nin çatısında çökme tehlikesini yeniden gündeme getirdiği ortaya çıktı. Katedraldeki restorasyon çalışmalarının baş mimarı Philippe Villeneuve, sıcak hava dalgasının tonozlu çatıdan geriye kalan parçaları aniden kurutarak çökmeye yol açabileceğini söyledi.

“Sıcak hava dalgasından endişeliyim” diyen Villeneuve, tonozlu çatının birleşme noktalarında taşın aniden kuruyarak bütünlüğünü kaybedebileceğini ve çökme yaşanabileceğini belirtti. Villeneuve, nisan ayındaki yangında ağır hasar alan tarihi çatıya uzmanların henüz aşağıdan veya yukarıdan müdahale edemediğini ekledi.

HOLLANDA İLK KEZ 40 DERECEYİ GÖRDÜ

Avrupa’daki sıcak hava dalgası başta Hollanda, Fransa, Almanya ve Belçika olmak üzere birçok ülkeyi etkisi altına almış durumda. Hollanda’da tarihte ilk kez 40 derecenin sıcaklık ölçüldüğü açıklandı. Hollanda meteoroloji enstitüsü KNMI, ülkenin güneyinde 40.4 derecelik ölçüm yapıldığını, bir gün önce 39.3 derece ile kırılan rekorun aşıldığını açıkladı. Düne kadar, Hollanda tarihinde ölçülen en yüksek sıcaklık 1944 yazında, 38.6 derece olarak kaydedilmişti.

Sahra Çölü’nden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle Avrupa’nın birçok kentinde kırmızı alarm ilan edilmiş durumda. İspanya’nın Zarazoga bölgesindeki orman yangını güçlükle kontrol altına alınırken, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulması beklenen İtalya’nın Sardunya adasında da yangın uyarısı yapıldı.

FRANSA’DA İKİ NÜKLEER REAKTÖR DURDURULDU

Fransa’da ise iki nükleer reaktörün aşırı sıcaklar nedeniyle durdurulduğu açıklandı. Ülkenin elektrik dağıtım şirketi RTE, elektrik üretiminin altı reaktörde düşürüldüğünü, iki reaktörün ise tamamen durdurulduğunu duyurdu.
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