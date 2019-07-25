Ukrayna da Rus tankerini alıkoydu

Ukrayna, Rusya ile Kerç Boğazı’nda geçen yıl yaşadığı gerilime misilleme olarak bir Rus tankerine el koydu.





"Neyma" isimli tankerin, Kasım 2018’de Ukrayna savaş gemilerinin Kerç Boğazı’ndan geçmesinin engellenmesine karıştığı gerekçesiyle alıkonulduğu açıklandı.







Ukrayna Güvenlik Hizmetleri, Neyma tankerinin güvenlik birimleri ve askeri savcılık tarafından Ukrayna’nın İzmail limanında tutulduğunu duyurdu.





UKRAYNA GEMİLERİNİN ENGELLENMİŞ OLMASINA KARŞI





Gerekçe olarak, tankerin geçen yıl Kerç Boğazı’nda Ukrayna gemilerini engellemiş olması gösterildi. Tankerin tanınmaması için adının değiştirildiği de iddia edildi.





Rusya ise bu hamleye sert tepki gösterdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Neyma tankerindeki herhangi bir Rus vatandaşının ‘rehin alınmasının bazı sonuçları olacağı’ açıklaması yaptı.





Rusya geçen sene, 2014’te ilhak ettiği Kırım yarımadasının açıklarında Ukrayna savaş gemilerini engellemişti. İki ülke arasında bu nedenle kriz patlak vermişti.