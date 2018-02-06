Suriyeli sığınmacıların İstanbul'a taşınması artık yasak

Suriye'de savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Y.B. (67) ile oğlu A.B. (23) yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle Ankara'dan İstanbul'a taşındı. Baba ve oğul, geçici koruma kimlik belgeleri için kayıtlarını Ankara’da yaptırmıştı. Yaklaşık üç yıldır İstanbul’da ikamet eden Y.B. ve A.B., ikamet ili değişikliği talebiyle Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvurdu. Fakat İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, kayıt ili değişikliğini kabul edilmediği söyledi. Sağlık sorunları yaşayan baba ve oğul kayıt talepleri reddedildiği için İstanbul’da kamusal sağlık hizmetlerine erişim sağlayamıyor.





İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili DW Türkçe’ye verdiği bilgide, İstanbul’a kayıt alınmadığını doğruladı. Açıklamada, İstanbul’un dünyanın en kalabalık şehirleri arasında yer aldığı belirtilerek, Türkiye’nin diğer batı illeri gibi geçici koruma altındaki Suriyeliler için de bir çekim merkezi durumunda olduğu ifade edildi. Açıklamanın devamında, “Yapılan değerlendirme sonucunda, verilen hizmetlerin sağlıklı ve sürdürülebilir olması için İstanbul ili geçici bir süre olmak kaydıyla geçici koruma altına alınacak Suriyelilerin ilk kaydına kapatılmıştır. İstanbul sınırları içerisinde yeni kayıt alınmamakla birlikte halihazırda alınmış olan kayıtlar geçerliliğini korumaktadır” ifadeleri yer aldı.





Göç İdaresi'nin 25 Ocak 2018 tarihinde güncellenen verilerine göre, geçici koruma kapsamında İstanbul 540 bin 579 Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapması ile en çok Suriyelinin bulunduğu illerin başında geliyor. İstanbul'u, 466 bin 565 ile Şanlıurfa, 457 bin 670 ile Hatay takip ediyor. Suriyeli nüfusun en yoğun olduğu 10 il listesinde Şanlurfa, Kilis, Gaziantep ve Hatay sınır illeri olarak yer alıyor. Konya'nın da listede 101 bin 934 kişi ile en fazla Suriyelinin bulunduğu listede bulunduğu görülüyor.





DW