Samanyolu Haber /Dünya / 2025'e kadar AB üyesi olabilecek ülkeler açıklandı, Türkiye listede yok /06 Şubat 2018 23:31

2025'e kadar AB üyesi olabilecek ülkeler açıklandı, Türkiye listede yok

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 2025 yılına kadar altı Batı Balkan ülkesinin (Sırbistan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Bosna-Hersek ve Arnavutluk) AB´ye girebileceğini söyledi

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Zeit Online'da yer alan habere göre, AB Komisyonu Batı Balkan ülkelerine 2025´e kadar AB´ye girebilmeleri sözünü verdi. 

Strasbourg´da Avrupa Parlamentosu önünde basına konuşan Juncker bu ülkelerin “hala şartları yerine getirmekten çok uzak” olduklarını vurgulayarak “Fakat 2025 tarihi bu ülkeleri gittikleri yolda konsantre olmalarına yardımcı olup cesaretlendirmeli. Bu cesaret verici ve belirleyici bir tarih” dedi. 

Juncker yaptığı açıklamada şu değerlendirmeleri yaptı: 
“Batı Balkan ülkelerinde istikrar ve refah için yapılan yatırımlar AB´nin güvenliği ve geleceğine yapılan yatırımlardır.”

AB Komisyonu tarafından yayınlanan yeni bir strateji belgesinde bu ülkelerde rekabetçi olmayan ekonomi, rüşvet ve devletler arası ihtilaflar eleştirildi. Örneğin Sırbistan Kosova´nın bağımsızlığını halen kabul etmiyor. 

Juncker, “Bu sorunlar AB´ye girmeden önce çözülmeli yoksa AB´ye katılmaları mümkün değil” dedi.Sırbistan ve Karadağ ile görüşmelerin başladığı belirtilen habere göre Makedonya ve Arnavutluk şu anda resmen AB´ye aday ülke statüsünde fakat müzakereler başlamış değil. Kosova ve Bosna-Hersek ise AB nezdinde “potansiyel aday” kategorisinde yer alıyor.

Zeit Online´ın haberine göre Arnavutluk dışında hepsi eski Yugoslavya devletinin parçası olan tüm bu ülkeler uzun süredir Brüksel tarafından potansiyel aday olarak görülüyor.  
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