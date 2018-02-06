Samanyolu Haber /Gündem / İdare mahkemesi: KHK ile ihraç edilen kişinin emekli ikramiyesi ödenmeli /06 Şubat 2018 23:45

İdare mahkemesi: KHK ile ihraç edilen kişinin emekli ikramiyesi ödenmeli

Ankara 16. İdare Mahkemesi, KHK ile kamudan ihraç edilen vatandaşa emekli maaşı bağlanıp, emekli ikramiye ödenmemesini hukuka uygun bulmadı.

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Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre M.Ç. isimli kişi, emeklilik hakkı kazanmış olmasına rağmen bir vergi dairesinde çalışmaya devam etti ancak 22 KasIm 2016'da çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edildi.
Vergi memuru, ihraç edildikten sonra kendisine emekli maaşı bağlanması ve emekli ikramiyesi verilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurdu. SGK da 2012 yılındaki 'disiplin suçu işleyen kamu görevlisine hizmet birleştirilmesi olduğu takdirde emekli ikramiyesi verilmeyeceği' düzenlemesini gerekçe göstererek, Çakmak’ın başvurusunu reddetti.

Bunun üzerine idare mahkemesine başvuran memurun davasında oy birliği ile karar çıktı. Kararda " Davacıya emekli ikramiyesinin başvuru tarihi olan 23 Mayıs 2017 tarihinden itibaren yasal faiziyle ödenmesi gerektiği açıktır" denildi.

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