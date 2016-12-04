Samanyolu Haber /Gündem / Diriliş Ertuğrul'a sakal zammı /04 Aralık 2016 14:12

Diriliş Ertuğrul'a sakal zammı

Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'a başka projelerde yer almaması için zam yapıldı. Düzyatan, bölüm başına 100 bin lira alacak.

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Engin Altan Düzyatan’ın ‘Diriliş Ertuğrul’da oynadığı ‘Ertuğrul Gazi’ dışında başka bir rol oynamasını istemeyen yapımcı Mehmet Bozdağ’ın, oyuncunun bölüm başı fiyatını 100 bin TL’ye çıkardığı iddia edildi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’ projenin haziran ayında sezon finali yapmasının ardından gelen film teklifini kabul etti.

37 yaşındaki Düzyatan, senaryo gereği sakalını kesmek zorunda kalacaktı. Bunu duyan filmin senaristi Mehmet Bozdağ’ın, oyuncudan “Filmden affını iste. Sakalın dizi için önemli, kesmeni istemiyorum” ricasında bulunduğu öne sürüldü.

TATİLDE BİLE AYLIK ÜCRETİ 400 BİN TL

NTV’de yer alan habere göre, dizideki karakterin dışında başka bir role bürünmesini ve seyirci karşısına çıkmasını istemeyen Bozdağ, 37 yaşındaki Düzyatan’a, “Tatil yaptığın dönemde ücretini ödeyeyim” teklifinde bulundu.

Düzyatan ise bu istek üzerine filmde oynamaktan vazgeçti.

Bozdağ’ın yeni sezonda Düzyatan’ın bölüm başı aldığı 60 bin TL’yi 100 bin TL’ye çıkardığı iddia edildi. Düzyatan böylece, haftalık yayınlanan diziden aylık 400 bin TL alacak.
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