Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li vekiller Demirtaş'ı ziyaret etti /04 Aralık 2016 14:34

HDP'li vekiller Demirtaş'ı ziyaret etti

HDP'nin TBMM Başkan vekili Pervin Buldan ve Milletvekili Mithat Sancar, alınan izin kapsamında dün Edirne ve Silivri Cezaevi'nde bulunan, aralarında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın olduğu tutuklu milletvekillerini ziyaret etti.

HDP'li vekiller Demirtaş'ı ziyaret etti


Buldan ve Sancar'ın bugünde Kandıra Cezaevi'ndeki HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve diğer tutuklu vekilleri ziyaret ettiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı tarafından HDP'li milletvekillerine yaklaşık 15 aydan bu yana uygulanan cezaevi ziyaret yasağı, dün HDP'lilerin cezaevinde tutuklu bulunan Eş Genel Başkanları ve Milletvekillerini ziyaret için kaldırdı. Adalet Bakanlığı'ndan alınan izin ile HDP'nin İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan vekili Pervin Buldan ile Mardin Milletvekili Mithat Sancar, önce Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ı ziyaret etti. Daha sonra Silivri Cezaevi'ne geçen HDP'li Buldan ve Sancar, burada da HDP milletvekilleri Selma Irmak, Nursel Aydoğan, Nihat Akdoğan ve Leyla Birlik ile görüştü. 

HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün de Kandıra Cezaevi'nde bulunan HDP'nin Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Grup Başkan Vekili İdris Baluken, milletvekilleri Gülser Yıldırım ve Ferhat Encü ile görüştükleri belirtildi.

BAŞKANLAR İLE GÖRÜŞMEYE BAKANLIK İZİN VERMEDİ

HDP'li Buldan ve Sancar'ın dün başlayan ve bugün süren cezaevi ziyaretleri yaklaşık 15 aydan beri yaşanan ilk ziyaret olurken, HDP'lilerin cezaevlerinde bulunan ve görevlerinden alınan belediye başkanları Ahmet Türk, Gültan Kışanak, Fırat Anlı, Tuncer Bakırhan ve Bekir Kaya gibi tutuklu belediye başkanlarını da ziyaret etmek istedikleri ancak Adalet Bakanlığı'nın buna izin vermeyerek ziyareti sadece tutuklu milletvekilleri ile sınırlı tuttuğu belirtildi.
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