Suriyeli aileye köpeklerini saldırtan ırkçı Alman'a 4 yıl hapis

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Magdeburg bölge mahkemesinde görülen davada savcı, 24 yaşındaki genç için 4 yıl hapis cezası istedi.







İddianamede, aileden bir üyenin köpeklerin ısırması sonucu ağır yaranladığı belirtildi. Savunma avukatı ise köpeklerin, sahiplerinden bağımsız olarak saldırdığını öne sürerek, gencin serbest bırakılmasını istedi.





Mayıs ayından beri gözaltında tutulan sanık, dava boyunca iddialar karşısında sessizliğini korudu. Bölge mahkemesi, Alman gencin 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.





Almanya’nın doğusundaki Magdeburg şehrinde, ailesiyle parkta dolaşan 29 yaşındaki Suriyeli mülteci, 23 yaşındaki ırkçı bir Alman vatandaşının köpeklerini üstüne salması sonucu kanlar içinde kalmıştı.





Almanya’nın mülteci kabul etmeye başladığı 2015’ten bu yana Magdeburg’da yabancılara bir dizi saldırı oldu. Ülkenin doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan şehirde, sağcı AfD partisinin çok sayıda destekçisi var.





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