Sarı yeleklilerin eylemi öncesi Paris'e 8 bin polis sevkıyatı

Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech, Sarı Yeleklerin Cumartesi günü başkentte düzenleyecekleri gösteride 8 bin polisin görevlendirildiğini bildirdi. Delpuech, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, Sarı Yeleklerin ülke genelinde yapacağı gösteriye ilişkin değerlendirmede bulundu.





En kötü senaryoya karşı kendilerini hazırlamaya çalıştıklarını ve buna göre güvenlik önlemleri aldıklarını belirten Delpuech, geçen haftaki gösteride güvenlik açısından iyi hazırlanmalarına rağmen bazı şiddet olaylarının yaşandığını, bunların tekrarlanmaması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.





Delpuech, Paris'i 8 bin polis ile 14 zırhlı aracın koruyacağı bilgisini paylaşarak, ülke genelinde geçen hafta alınan güvenlik önlemlerinin benzerinin uygulanacağını söyledi.





Geçen haftaki gösteride ülke genelinde 89 bin polis görev yapmıştı, Paris'i ise 8 bin polis ile bir düzine zırhlı araç korumuştu.





Sarı Yelekler, hükümetin iptal çağrılarına ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına rağmen Cumartesi günü ülke genelinde eylem yapacaklarını duyurmuştu.