Samanyolu Haber /Dünya / Sarı yeleklilerin eylemi öncesi Paris'e 8 bin polis sevkıyatı /14 Aralık 2018 22:37

Sarı yeleklilerin eylemi öncesi Paris'e 8 bin polis sevkıyatı

Fransa'nın başkenti Paris'te, Sarı Yeleklerin düzenleyecekleri gösteride 8 bin polis görev yapacak.

SHABER3.COM

Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech, Sarı Yeleklerin Cumartesi günü başkentte düzenleyecekleri gösteride 8 bin polisin görevlendirildiğini bildirdi. Delpuech, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, Sarı Yeleklerin ülke genelinde yapacağı gösteriye ilişkin değerlendirmede bulundu.

En kötü senaryoya karşı kendilerini hazırlamaya çalıştıklarını ve buna göre güvenlik önlemleri aldıklarını belirten Delpuech, geçen haftaki gösteride güvenlik açısından iyi hazırlanmalarına rağmen bazı şiddet olaylarının yaşandığını, bunların tekrarlanmaması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Delpuech, Paris'i 8 bin polis ile 14 zırhlı aracın koruyacağı bilgisini paylaşarak, ülke genelinde geçen hafta alınan güvenlik önlemlerinin benzerinin uygulanacağını söyledi.

Geçen haftaki gösteride ülke genelinde 89 bin polis görev yapmıştı, Paris'i ise 8 bin polis ile bir düzine zırhlı araç korumuştu.

Sarı Yelekler, hükümetin iptal çağrılarına ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına rağmen Cumartesi günü ülke genelinde eylem yapacaklarını duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sarı yeleklilerin eylemi öncesi Paris'e 8 bin polis sevkıyatı Sonraki Haber >>

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Soyguncular işi abarttılar

Soyguncular işi abarttılar

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

102 yaşında paraşütle atladı

102 yaşında paraşütle atladı

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:07:41