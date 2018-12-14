Samanyolu Haber /Ekonomi / Nakit para yok, onlarca otel sezonu iyi geçirmelerine rağmen satışta /14 Aralık 2018 18:25

Nakit para yok, onlarca otel sezonu iyi geçirmelerine rağmen satışta

Ülke genelinde geçtiğimiz yaz sezonunun çok iyi geçmesi ve beklenenin çok üzerinde ülkemize turistin gelmesine rağmen Muğla’nın Marmaris İlçesinde onlarca otel satış listesine konuldu. Bu yıl Muğla'ya gelen yabancı turist sayısında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 oranında artış gerçekleşti.

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Türkiye’nin bin 484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla’ya 9 ayda gelen yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gerçekleşti. Muğla Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, “Yılın 9 ayında 2 milyon 523 bin 447 yabancı misafirimiz, 2 havaalanı ve 9 deniz hudut kapısından giriş yaptı. Bundan daha fazla sayıda yerli turistin de Muğla'da tatil yaptığı bilinmektedir. 2017 yılında ocak- eylül ayları arasında hudut kapılarımızdan giriş yapan yabancı turist sayısı 1 milyon 906 bin 318 olurken bu yıl aynı dönemi değerlendirdiğimizde geçen yıla göre yüzde 32’lik bir artış görmekteyiz.” dedi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu önceki iki yılda borçlanan otel sahiplerinin bankalardan yeni kredi çekememesi nedeniyle nakit sıkıntısına girmesinden kaynaklandığını söyledi.İnternet sitelerindeki emlak satışı yapan çok sayıda şirketin satış listeleri Marmaris'teki 5 yıldızlı otelden küçük otellere kadar satış ilanlarıyla dolu.

SATIŞLARIN NEDENİ NAKİT EKSİKLİĞİ

Sözcü'ye konuşan Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı ve oteller sahibi Bülent Bülbüloğlu, geçtiğimiz turizm sezonunun çok iyi gitmesine neden bu kadar çok otelin satışa konulmasını nakit para eksikliğine bağlayarak şunları söyledi:
“Önceki iki yılın çok ağır geçen krizini atlatamayan çok arkadaşımız var. Bu sene herkes iyi para kazandı ama iyi kapatamayanlar, tökezleyenler var. İki yılı ağır geçirenler bu seneyi de iyi geçirdi diyemeyiz aslında. Büyük otellerin sıkıntıları çok daha büyük. Küçük otelin bütçesi de küçük. Büyükler otelini doldurabilmek için fiyatları 4 yıldız fiyatına indirmek zorunda kaldı. Bu da kar oranını çok düşürüyor. Özellikle Akdeniz çanağındaki büyük oteller genelde inşaat firmaları, sanayici ya da tekstilcinin. Onlar kötü giden ekonomiden etkilenince nakit akımı bozuldu. Zorunlu olarak bazı otelleri ellerinden çıkarmak zorunda kaldılar”

BANKALAR UZUN VADELİ DÖVİZ KREDİSİ VERMİYOR ARTIK 

Bülbüloğlu nakit sıkıntısında olan otel sahibinin doğal olarak yeni bir kredi almak için bankaya müracaat ettiğinde en büyük sıkıntıyı yaşadığını hatırlatarak “Eskiden döviz kredisi alabiliyorduk. Şu anda hiçbir banka yüzde 12 ya da 13 faiz ile bu dövizi artık vermiyor. Hele uzun vadeli kredi bulmak artık hayal. Ülkenin çok tanınmış holdingleri ciddi nakit sıkıntısı yaşıyor. Otelcilik kar marjı çok düşük olan bir sektör” diye konuştu.

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