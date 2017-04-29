Samanyolu Haber /Gündem / Suriyeli ailelerin kaldığı gecekondu kundaklandı /29 Nisan 2017 09:54

Suriyeli ailelerin kaldığı gecekondu kundaklandı

Son günlerde Türkiye'de Suriyelilere karşı şiddet eylemlerinde belirgin bir artış var. Gaziantep, Denizli en son Ankara'da büyük bir olay yaşandı

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Ankara'nın adı "Kahramankazan" olarak değiştirilen Kazan ilçesinde Suriyeli bir ailenin kaldığı gecekondunun kimliği belirsiz kişilerce kundaklandığı öne sürüldü. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 4 çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Yangın, ilçenin Satıkadın mahallesinde Suriyeli bir ailenin kaldığı bir gecekonduda dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Abdullah ve eşi Mariam Alnessar, çocukları Mahammed (12), Moutaz (9) ve Aya (5) ile yeğenleri Abdurrezzak Haşhaşkibeb'i (17) evde bırakarak Suriyeli yakınlarını ziyarete gitti. Bu sırada evde bulunan Moutaz ve Aya uyurken kuzenleri Mahammed ve Abdurrezzak mutfakta sohbet ettikleri sırada önce evin elektriğinin kesildiğini ardından da sokağa bakan odanın camlarının kırıldığını fark etti. Kısa sürede dumanın gecekonduyu kaplamaya başladığını fark eden Muhammed ve Abdurrezzak uykuya dalan Moutaz ve Aya'yı güçlükle dışarı çıkararak durumu hemen komşularına haber verdi. Komşularının ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık görevlileri gelirken, dumandan etkilenen çocuklar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

KUNDAKLAMA İDDİASINA SORUŞTURMA

Abdullah ve Mariam Alnessar da yangını duyarak kaldıkları eve geldi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerine bilgi veren baba Abdullah Alnessar, birkaç gündür tanımadıkları iki kişinin kendilerinin gecekondudan çıkmaları yönünde uyardıklarını ve evin etrafında gezerek kendilerini rahatsız ettiğini iddia etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ise yangınla ve babanın iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.  
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