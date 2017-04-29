Başkanlıkta 100 günü dolduran Trump önceki hayatını özlüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde gündeminde, Oval Ofis'e gelmeden önceki yaşamına duyduğu özlem var.





Oval Ofis'te Reuters haber ajansına konuşan Donald Trump, eski hayatını, "bir sürü şey olup bittiği için sevdiğini" açıkladı.





Trump, "Daha önceki hayatıma göre bu, çok daha fazla iş demek. Daha kolay olacağını düşünmüştüm" dedi.





ABD'nin yeni başkanı ayrıca, Beyaz Saray'daki yeni işinin daha az vergilendirme yapmamasına da şaşırdığını anlattı.



