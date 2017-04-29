Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de havası hâlâ temiz olan dört yerleşim yeri kaldı /29 Nisan 2017 09:56

Türkiye'de havası hâlâ temiz olan dört yerleşim yeri kaldı

Türkiye’de sadece iki şehrin ve iki ilçenin havasının temiz kabul edilebilir sınırda olduğu ortaya çıktı. İşte o dört yerleşim yeri: Tunceli, Artvin, Çanakkale'nin Biga ve Adana'nın Doğankent ilçeleri.

Türkiye'de havası hâlâ temiz olan dört yerleşim yeri kaldı

Dünya Astım Günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında Türkiye’deki hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kirlilik seviyesinin üstünde olduğunu da söyleyen Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, hava kirliliğinin en yoğun yaşandığı yerin Muş olduğunu söyledi.

"KİRLİLİĞİN YAŞANMADIĞI DÖRT BÖLGE VAR"

Tekirdağ, Kayseri, Ağrı ve Iğdır’da da kirlilik seviyesinin oldukça yüksek olduğunu söyleyen Yorgancıoğlu şöyle devam etti: 

“Yani Dünya Sağlık Örgütü’nün izin verdiği seviyelerin 5-6 kat üstünde bir hava kirliliği söz konusu. İzmir, İstanbul ve Ankara da sınırın iki kat üzerinde. Hava kirliliğinin de yaşanmadığı dört tane bölgemiz var: Çanakkale’nin Biga ilçesi, Adana’nın Doğankent ilçesi, Tunceli ve Artvin illerimizde hava kirliliği sınır değerlerinin altında olarak seyretmekte. Buralar havası henüz temiz olan yerler.”

Hava kirliliğinin dış ortam ve iç ortam hava kirliliği olarak ikiye ayrıldığını belirten Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu şunları söyledi:

“İç ortam hava kirliliği de çok önemli. Merkezi havalanma ile belli oranlarda temiz havanın içeriye alındığı binalarda yaşayanlarda da bir takım semptomlar görebilmeye başladık. Hatta ‘plaza hastalığı’ deniliyor buna. Bunun yanı sıra kırsal alanda da biomast dediğimiz tezek ile ısınan, bununla yemeğini yapan, özellikle kadınlarda daha fazla görülen solunum sistemi yakınmaları da karşımıza çıkıyor.”
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