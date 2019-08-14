Suriye'de yoğun çatışma: Son 24 saatte 60'tan fazla ölü

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre Suriye İnsan Hakları Gözlemevi,orduya bağlı birliklerle Heyet Tahrir el Şam'ın İdlib kenti ile Lazkiye kırsalındaki çatışmasında 29 asker ile Tahrir el Şam'a mensup 30 savaşçının hayatını kaybettiğini duyurdu.







Öte yandan Suriye jetlerinin Türkiye sınırına yakın İdlib'de düzenlediği hava saldırılarında üçü Han Şeyhun'da olmak üzere altı sivilin yaşamını yitirdiği de gelen bilgiler arasında.





Heyet Tahrir el Şam, İdlib'in büyük bir kısmı ile Hama ve Lazkiye vilayetinin kırsalında kontrolü elinde bulunduran örgüt.





Rusya ve İran destekli Suriye ordusunun İdlib'i kuşatma girişimi kapsamında son bir haftadır çatışmalar yoğunlaşmış durumda.Diğer şehirlerden kaçanlarla birlikte üç milyonun üzerinde sivilin yaşadığı, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kenti son aylarda Rusya ve Suriye jetlerince sık sık bombalanıyor.





Ankara, Rusya’nın burada çatışmaları sonlandıracak konumda olduğunu savunurken Moskova ise muhaliflerin bölgeden çekilmemesini gerekçe olarak gösteriyor.





Çatışmaların yoğunlaşması üzerine Şam yönetimi, Türkiye ve Rusya'nın daha önce üzerinde anlaşmaya vardığı ateşkesi yürürlüğe koyduğunu duyurmuştu.





Ateşkesin bozulmasının ardından taraflar birbirini suçlamaya devam ediyor.





Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, Rus ve Suriye bombardımanlarında nisan ayından bu yana 790 sivil hayatını kaybetti.





Aynı süre zarfında 2 bin civarında savaşçı yaşamını yitirdi bunlardan 900'ünü hükümete bağlı askerler oluşturuyor.