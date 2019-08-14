Polis havalimanındaki gösterilerde silahını çekti

Her yıl yaklaşık 75 milyon yolcunun kullandığı dünyanın en yoğun sekizin havalimanında dün de önceki günkü gibi gösteriler vardı. Uyarılara rağmen binlerce gösterici havalimanında toplandı, uçuşlar sekteye uğradı







Havalimanı cuma gününden bu yana her gün yönetim karşıtı eylemlere sahne olurken, içeriden yaşananları yansıtan görüntüler geldi.





Kayıtlarda, protestocuların bagaj arabalarını barikat kurmak için kullandıkları ve bazı yolcuların aksamalar nedeniyle sorun yaşadığı ve sinirlendikleri görülüyor.





Binlerce siyaha bürünmüş gösterici terminalde sloganlar attı, pankartlar salladı, şarkılar söyledi.Protestocuların yaralı bir kişiyi alıkoymasının ardından olaylar çıktı. Bazıları, bu kişinin Pekin adına çalışan gizli bir istihbarat yetkilisi olduğunu öne sürdü. Ancak sağlık görevlileri söz konusu kişiyi sedyeye koyarak, ambulansa götürmeyi başardı.





Onlarca polis aracının önü göstericiler tarafından kesilirken, çevik kuvvet polisi kaotik bir haldeki terminale girerek, göstericilere biber gazıyla müdahale etti. İçeride çekilen görüntülerde, bir polis memurunun bir ara silahını çıkardığı görüldü.





Gazeteci kimliği altına saklandığı düşünülen Çinli başka bir kişi protestocular tarafından bağlandı ve alıkondu. Resmi Global Times gazetesinin genel yayın yönetmeni Hu Xijin, Twitter üzerinden bu kişinin muhabirleri olduğunu duyurdu. Söz konusu kişi daha sonra ambulans ile havaalanından ayrıldı.





ÇİN: TERÖRE YAKIN FAALİYETLER





Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ise, Hong Kong medyasında çıkan haberleri doğrulayarak, Çin hükümetinin Hong Kong sınırına asker yığmakta olduğu söyledi ve sağduyu çağrısı yaptı.





Çin’in Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi’nden yapılan açıklamada, havalmanındaki eylemler “teröre yakın faaliyetler” olarak nitelendirildi ve sorumluların cezalandırılması konusunda yetkililere tam destek açıklandı.





Pekin Yönetimi’nden gelen açıklamada, Global Times gazetesi muhabirine ve bir yolcuya yönelik girişilen saldırı ise şiddetle kınandı.