Kirazlı'da skandal gerçek ortaya çıktı

Cumhuriyet yazarı Işık Kansu’nun yazdığına göre, Alamos Şirketi’nin on binlerce ağacı keserek Kaz Dağları’nda yürüttüğü altın arama projesinin altyapı inşaat ve toprak işlerini Ankara Merkezli Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret Şirketi üstlendi.







Çiftay Şirketi, Çanakkale Kirazlı’da üstlendiği işleri, Elazığ, Bursa, Giresun, Ankara ve Zonguldak’taki altın ve demir arama, taşocağı işleri ile birlikte kendi resmi sitesinde yayımladı.





Kansu’nun yazdığına göre, Kaz Dağları altın madeninde iş yapan Çiftay Şirketi’nin ortağı Fatih Erdoğan’ın ağabeyi Mehmet Erdoğan, Rize Güneysu ilçesinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hemşerisi. Orçay’ın sahibi olan Mehmet Erdoğan, Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyor. Mehmet Erdoğan, yakın geçmişte MÜSİAD Rize Şube Başkanlığı da yapmış.





Öte yandan haber kaynağı olarak interneti kullanan yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin çevrimiçi platformlarda doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla kurulan teyit.org, Kirazlı'daki maden işletmesi için kaç ağaç kesilmiş olabileceğini araştırdı.





Altın madeni için 195 bin ağacın kesildiği iddiası ortaya atılırken Teyit, "En az 69 bin 595, en fazla 115 bin 992 ağaç kesildiğini söyleyebiliyoruz" diyor.





Çiftay Şirketi’nin ortaklık kurduğu şirketler arasında Pasifik İnşaat da bulunuyor.





Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait eski EGO Garajı’nın bulunduğu 124 dönümlük arazi, 2015 yılında Pasifik-Çiftay Adi Ortaklığı’na ihale edilmişti.





Emlak GYO’dan hasılat paylaşım modeliyle satın alınan bu arazide yer alacak yapıların toplam kapalı inşaat alanı 1.525.745.98 metrekare olarak tasarlanmış.





Kansu’nun aktardığına göre Pasifik İnşaat; otel, hastane, okul, alışveriş merkezi, ofis ve konutların olacağı karma bir yapım sürdürüyor. Arazide, 1674 daire satışa sunulacak, AVM ve ofis binalarının dışında 32 katlı ve toplam 638 odalı bir de otel olacak. Bu inşaat alanının karşısında da Ankara’nın eski hipodromu bulunuyor. AKP iktidarı, bu alanı “millet bahçesi” yapmaya karar verdi. Bu durumda, Pasifik İnşaat’ın yaptığı konutlar “millet bahçesi” manzaralı olacak.





Kansu, Ankara Söğütözü’nde, Ufuk Üniversitesi’nden TOKİ ihalesi ile koparılan bir arsa üzerinde dikilen Next Level gökdelenini de gerçekleştiren Pasifik İnşaat’ın sahibinin, Rizeli işadamı Fatih Erdoğan’ın eşi Asuman Erdoğan olduğunu ve şu anda AKP Ankara Milletvekili olarak Meclis’te yer aldığının altını çiziyor.





Asuman Erdoğan, 2009-2018 yılları arasında AKP MKYK üyeliği, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve AKP Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı yapmış bir isim.





Kansu ayrıca Pasifik İnşaat’ın sahibi Fatih Erdoğan’ın, Ankara Çayyolu’nda 450 konuttan oluşan Next Level Çayyolu adıyla bir projeyi de yürüttüğünü söylüyor ve buradaki konutların metrekare fiyatları 4 bin liradan satışa çıkarıldığını anımsatıyor.