Samanyolu Haber /Dünya / Suriye Türkiye'yi BM'ye şikayet etti /03 Şubat 2017 00:14

Suriye Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ve BM Genel Sekreteri'ne Türkiye'nin 'Suriye'ye yönelik saldırganlığını' konu alan iki mektup gönderdi.

'Suriye'ye zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için girdik'



Mektuplara ulaşan SANA haber ajansı, içeriğine dair bilgi aktardı.

'TÜRKİYE'NİN SURİYE HALKINA KARŞI SUÇLARINI KINIYORUZ'

Metinde "Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye halkına ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı işlediği suçları ve saldırganlık eylemlerini kararlılıkla kınıyor ve BM Güvenlik Konseyini, taahhütleri çerçevesinde buna ilişkin tedbir almaya çağrıyor" ifadeleri yer aldı.

'TÜRK ASKERİ YERLEŞİM BİRİMLERİNİ İŞGAL ETTİ'

Belgelerde ayrıca 'Türkiye'nin Suriye halkına ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saldırılarının' hem BM prensip ve hedeflerini hem de uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiği kaydedildi.

Mektuplarda Türk askerinin El Bab'a ilerlerken bazı yerleşim birimlerini işgal ettiği kaydedildi.
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