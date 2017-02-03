Samanyolu Haber /Ekonomi / 3. Havalimanı inşaatında kriz mi var? /03 Şubat 2017 00:00

3. Havalimanı inşaatında kriz mi var?

3.Havalimanı için çalışan taşeron şirketleri ekonomik kriz vurdu. Şirketler bir bir kapanmaya, binlerce işçi işten çıkarılmaya başlandı.

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 İflas bayrağını çekmek üzere olan şirketlerde ödenekler tükendi, kredilerde de ciddi sıkıntılar yaşıyorlar.
 
Proje ile ilgili alt yüklenici firmalar artan maliyetleri karşılayamadılar. Buna bağlı olarak firmalar art arda kepenk indirdi. En az on alt yüklenici firmanın iflas ettiği iddia ediliyor. 
 
Ayhanlar, Üstünler, Datoz Trans, Orkun gibi şirketler çıkmaza girmiş durumda. Yaklaşık 2000 işçi ücretsiz izne çıkartıldı.
 
Ana firma IGA da işçilerini kovmaya devam ediyor. Ancak kovulma durumdan tazminat sorumluluğu olacağı için işverenler işçilerden zorla istifa dilekçesi almaya çalışıyorlar. İşçilere çok sert baskılar yapılıyor.
 
Binlerce işçinin işten çıkarılmasıyla ve şirketler art arda iflas etmesiyle birlikte şantiyeler makina mezarlığına dönüştü. Alt işverenler zararları karşılamak için iş makinalarını satışa çıkardı ve bir kısmı da bu makinaları satmış durumda.

 
LİMAK'IN KONSORSİYUMDAN AYRILDIĞI İDDİA EDİLİYOR!
 
Ekonomik krizin çok sert vurduğu şirketler için 3.havalimanı bir girdaba dönüşmüş durumda. 

Erdoğan'ın tam desteği ve büyük reklamla havalimanı inşaatını yapacağını duyuran şirketlerden biri de Limak'tı. Ancak arkasında devletin tüm desteği olmasına rağmen şirket krize daha fazla dayanamadı ve iddialara göre konsorsiyumdan çok ciddi zarar ederek ayrıldı.
 
İŞÇİLERE YEMEK VERİLMİYOR!

Üçüncü havalimanı inşaat alanında tam manasıyla kaos hakim. Maaşlarını alamayan işçiler haklarını almak için grev başlattı. Ancak işçilerin bu tepkisine karşı yönetim yemekleri keserek cevap verdi. Yemekhaneleri kapatarak işçilere yemek vermeyi kesen yönetim haklarını almak isteyen işçileri de işten atmakla tehdit ediyor!
 
Ayrıca binlerce işçi de 6 Ocak'la - 1 Mart arasında ücretsiz izne çıkarıldı. 
İşçiler yönetime karşı ayaklanmış durumda.
 
HABERDAR
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