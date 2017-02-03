Japon Toyota'dan Trump'a cevap: Toyota Amerikan markası sayılır

Şirketinin bir halkla ilişkiler etkinliğinde konuşan Toyoda, önümüzdeki hafta Washington’da Trump’ı ziyaret edecek Japonya başbakanı Shinzo Abe’ye de konuyla ilgili detaylı bilgi vereceğini söyledi.





Akio Toyoda, Toyota Motor Başkanı: “Totoya bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde üretimini artırdı ve burada satış ağı kurdu. Otomobillerimiz Amerikan işçileri tarafından Amerika’daki fabrikalarımızda ve Amerikalı müşterilerimiz için üretiliyor. Umarım Toyota, bir Amerikan otomobil üreticisi olarak görülecektir.”





Toyota, küresel satışlarının dörtte birini dünyadaki en büyük pazarı Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştiriyor.





Şirketin burada piyasaya sunduğu otomobilerinin yüzde 56’sı bu ülkedeki 10 fabrikasında üretiliyor. Toyota geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri’nde 10 milyar dolarlık yeni yatırım planı açıklamıştı.





Öte yandan Trump’ın, ülkesine ihracat yapan üreticilere, aksi takdirde gümrük vergilerinin artırılabileceği tehdidiyle yaptığı yatırım çağrılarına bir yanıt da Samsung’dan geldi. Reuters’ın ismini belirtmediği kaynağından aktardığına göre Güney Koreli elektronik devi, Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni bir üretim tesisi açabilir.