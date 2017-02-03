Samanyolu Haber /Dünya / Japon Toyota'dan Trump'a cevap: Toyota Amerikan markası sayılır /03 Şubat 2017 00:23

Japon Toyota'dan Trump'a cevap: Toyota Amerikan markası sayılır

Amerika Birleşik Devletleri dışında otomobil fabrikası açama planları yüzünden geçtiğimiz ay Donald Trump’ın eleştirilerine hedef olan Toyota’nın başkanı Akio Toyoda, “Toyota bir Amerikan markası sayılmalıdır.” dedi.

Japon Toyota'dan Trump'a cevap: Toyota Amerikan markası sayılır

Şirketinin bir halkla ilişkiler etkinliğinde konuşan Toyoda, önümüzdeki hafta Washington’da Trump’ı ziyaret edecek Japonya başbakanı Shinzo Abe’ye de konuyla ilgili detaylı bilgi vereceğini söyledi.

Akio Toyoda, Toyota Motor Başkanı: “Totoya bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde üretimini artırdı ve burada satış ağı kurdu. Otomobillerimiz Amerikan işçileri tarafından Amerika’daki fabrikalarımızda ve Amerikalı müşterilerimiz için üretiliyor. Umarım Toyota, bir Amerikan otomobil üreticisi olarak görülecektir.”

Toyota, küresel satışlarının dörtte birini dünyadaki en büyük pazarı Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştiriyor.

Şirketin burada piyasaya sunduğu otomobilerinin yüzde 56’sı bu ülkedeki 10 fabrikasında üretiliyor. Toyota geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri’nde 10 milyar dolarlık yeni yatırım planı açıklamıştı.

Öte yandan Trump’ın, ülkesine ihracat yapan üreticilere, aksi takdirde gümrük vergilerinin artırılabileceği tehdidiyle yaptığı yatırım çağrılarına bir yanıt da Samsung’dan geldi. Reuters’ın ismini belirtmediği kaynağından aktardığına göre Güney Koreli elektronik devi, Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni bir üretim tesisi açabilir.
<< Önceki Haber Japon Toyota'dan Trump'a cevap: Toyota Amerikan markası... Sonraki Haber >>

İşte Fethullah Gülen Hocaefendi'nin duası

İşte Fethullah Gülen Hocaefendi'nin duası

Çin'de bir hayvanat bahçesinde Zebra dehşeti yaşandı

Çin'de bir hayvanat bahçesinde Zebra dehşeti yaşandı

Kilauea Volkanı'nın lavları okyanusa aktı

Kilauea Volkanı'nın lavları okyanusa aktı

Meşhur Kaymakam hakkında karar çıktı

Meşhur Kaymakam hakkında karar çıktı

Kara Sevda dizisinde referanduma öyle bir gönderme yapıldı ki...

Kara Sevda dizisinde referanduma öyle bir gönderme yapıldı ki...

Hizmet'in doğru yolda yürüdüğünü daha iyi anladık

Hizmet'in doğru yolda yürüdüğünü daha iyi anladık

Boston Kilisesi'nde Ezan!

Boston Kilisesi'nde Ezan!

TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı

TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı

Cezaevi aracı devrildi, tutuklular çıkarılmadı

Cezaevi aracı devrildi, tutuklular çıkarılmadı

Erdoğan hayranı imam hatip hocası Kuran okunurken böyle görüntülendi

Erdoğan hayranı imam hatip hocası Kuran okunurken böyle görüntülendi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:26:27