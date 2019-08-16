Samanyolu Haber /Dünya / 'Suriye Türkiye'nin üs bölgesini kuşatma altına alacak' /16 Ağustos 2019 20:33

'Suriye Türkiye'nin üs bölgesini kuşatma altına alacak'

İdlib'in güneyinde Suriye ordusunun ilerleyişi devam ediyor. Suriye ordusu, Türkiye'nin Morek üs bölgesine yaklaştı.Bölgeden gelen bilgilere göre hava desteği ile ilerleyen Suriye ordusu Han Şeyhun'a varmak üzere.

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Artıgerçek'te yer alan habere göre "Han Şeyhun düşerse, Türkiye'nin Morek üs bölgesi Suriye ordusu tarafından kuşatılmış olacak."Türkiye ve ABD arasındaki 'güvenli bölge kaç kilometre olacak' tartışmaları sürerken Suriye'nin İdlib kentinde gerilim tırmanmaya başladı. Suriye ordusu ile Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) arsında çatışmalar sürüyor.

Son günlerde İdlib'in güneyinde ilerleyen Suriye ordusu, Hobit beldesini, Han Şeyhun batısındaki köy ve beldeleri kontrol altına aldı. En son dün Madaya ve Tel el Arcahi köyleri Suriye ordusunun denetimine girdi.

Suriye ordusunun ilerlediği bölgede Türkiye'nin üs bölgeleri de bulunuyor. Suriye ordusu son iki gündür Han Şeyhun bölgesinde ilerlemesini sürdürüyor.

Han Şeyhun, Türkiye'nin Morek üs bölgesinin kuzeyinde bulunuyor. Bölgeden gelen bilgilere göre hava desteği ile ilerleyen Suriye ordusu Han Şeyhun'a yaklaştı. Han Şeyhun düşerse, Türkiye'nin Morek üs bölgesi Suriye ordusu tarafından kuşatılmış olacak.

Suriye ordusu son günlerde KefrZita, Arbain ve Hobit gibi beldelerisilahlı radikal gruplardan geri aldı. Bölgede askeri üstünlük Suriye ordusunun eline geçti.  Suriye ordusunun ilerlediği bölgede yeni bir göç dalgasının yaşanması bekleniyor. Anadolu Ajansı, 124 bin kişinin Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç ettiğini duyurdu.

İdlib bölgesinde ilerleyen Suriye ordusunun hedefi, Halep-Şam uluslararası otoyolunun denetimini sağlamak. Halep-Şam uluslararası otoyolu, Astana ve Soçi'de anlaşama sağlanmasına rağmen açılamadı.
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