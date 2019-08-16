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Süper Lig açılışı yapıyor: İlk maç Denizlispor-Galatasaray

Süper Lig'in ilk maçında Galatasaray, Yukatel Denizlispor'a karşı oynayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim cezalı olduğu için takımının başında olmayacak.

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Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun açılış maçında Galatasaray, Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.Denizli Atatürk Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakada Galatasaray’ın cezalı olan teknik direktörü Fatih Terim karşılaşmada takımının başında olmayacak.

Süper Lig’de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından dışarı atılan Terim’e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Geçen sezonun son maçında ve bu yıl Akhisarspor’la oynanan Süper Kupa maçında takımının başında olamayan Terim, cezasını bu maçtan sonra tamamlamış olacak.

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Şimdiye kadar Galatasaray ile Yukatel Denizspor 38 maçta karşılaştı. 38 maçın 25’ini Galatasaray, 5’ini ise Denizlispor kazandı. 8 müsabaka eşitlik ile bitti. Son 6 karşılaşmayı kazanan  Galatasaray, toplam 72 gol attı.

Süper Lig’de ilk hafta oynanacak diğer maçlar şöyle:

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor

21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor

21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş

18 Ağustos Pazar:

19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü

19.15 Göztepe-Antalyaspor

21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep 

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