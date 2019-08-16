Süper Lig açılışı yapıyor: İlk maç Denizlispor-Galatasaray

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun açılış maçında Galatasaray, Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.Denizli Atatürk Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakada Galatasaray’ın cezalı olan teknik direktörü Fatih Terim karşılaşmada takımının başında olmayacak.







Süper Lig’de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından dışarı atılan Terim’e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Geçen sezonun son maçında ve bu yıl Akhisarspor’la oynanan Süper Kupa maçında takımının başında olamayan Terim, cezasını bu maçtan sonra tamamlamış olacak.





GALATASARAY İLE DENİZLİSPOR’UN 39. RANDEVUSU





Şimdiye kadar Galatasaray ile Yukatel Denizspor 38 maçta karşılaştı. 38 maçın 25’ini Galatasaray, 5’ini ise Denizlispor kazandı. 8 müsabaka eşitlik ile bitti. Son 6 karşılaşmayı kazanan Galatasaray, toplam 72 gol attı.





Süper Lig’de ilk hafta oynanacak diğer maçlar şöyle:





17 Ağustos Cumartesi:





19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor





21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor





21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş





18 Ağustos Pazar:





19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü





19.15 Göztepe-Antalyaspor





21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir





21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor





19 Ağustos Pazartesi:





20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep



