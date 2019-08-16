Galatasaray transferde bombayı patlattı

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, oyuncunun kiralık olarak Galatasaray’a gittiği aktarıldı. Galatasaray da geçtiğimiz günlerde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimle oyuncunun transferi için görüşmelere başlandığını belirtmişti.







Haziran 2020’ye kadar Galatasaray forması giyecek futbolcu, FIFA 2018 Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşamıştı. Sözleşmeye göre Galatasaray, kiralık sözleşmesi bittikten sonra 16 milyon euro karşılığında Nzonzi’nin bonservisini alma hakkını elinde bulunduruyor. Ayrıca 500 bin euro karşılığında kiralık sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatma hakkına sahip.





2018 yazında 26 milyon euro karşılığında Sevilla’dan Roma’ya transfer olan futbolcu, Roma’da 39 maça çıktı ve 1 gol attı.



