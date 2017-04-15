Suriye’de tahliye konvoyuna saldırı

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından verilen bilgilere göre, Halep'in Raşidin semtinde bir intihar saldırısı düzenlendi. Yapılan açıklamada, saldırının tahliye edilen sivilleri hedef aldığı belirtildi. Saldırının, bir araca yerleştirilen bombanın sivillerin bulunduğu otobüsün yakınında patlatılmasıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. Ancak saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Suriye devlet televizyonu ölü sayısını 39 olarak duyurdu.

Karşılıklı tahliyeler

Hükümete bağlı güçler ile muhalifler arasında Katar ve İran'ın arabuluculuğunda imzalanan anlaşmada sivillerin karşılıklı tahliye edilmesi öngörülüyordu. Buna göre, Şam'ın batısında hükümete bağlı birlikler tarafından kuşatılan Madaya beldesi ve Zebadani ilçesinden siviller ile askeri muhaliflerin tahliye edilerek İdlib'e götürülmesi planlanıyordu. İsyancıların kontrolündeki İdlib ilinde ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı birliklerin kuşatma altında tuttuğu Fua ve Kefreya beldelerinden de sivillerin tahliye edilmesi öngörülüyordu.



