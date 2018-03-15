Toys 'R' Us kapanıyor, 30 bin işsiz çıkacak

Toys 'R' Us CEO'su Dave Brandon konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bugün hem bizim için hem de son 70 yıldır hizmet ettiğimiz milyonlarca çocuk ve aileleri içim son derece üzücü bir gün" dedi.







'ARTIK ABD'DEKİ OPERASYONLARA FİNANSAL DESTEK SAĞLAYAMAYACAĞIZ'



