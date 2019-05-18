'Sürekli bedelli askerlik' koşulları netleşiyor

Bunun yerine askerlik yükümlülerinin eğitim durumlarına göre askerliklerini tecil ettirebilecekleri yaşa kadar bedelli askerlik yapabilmesi, bakaya kalanlar ile kaçakların bedelli kapsamına alınmaması düşüncesi ağırlık kazandı.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, memur maaş katsayısına göre her yıl artacak olan ve ilk olarak 31 bin TL olarak belirlenen bedelli ücretinin aynen korunması düşünülüyor. Değişikliklerin halen askerde olanları kapsayıp kapsamayacağı ise tartışılıyor.Hafta başında TBMM gündemine getirilmesi beklenen ve hızla TBMM’den geçirilebilmesi için muhalefetin desteğinin isteneceği düzenlemeler şöyle:

Lise ve üniversite mezunları için 6 ay ve 12 ay olarak uygulanan askerlik sistemine son verilecek.





Eğitim durumu ayrımı yapılmadan askerlik hizmetini yapmakla yükümlü her Türk vatandaşı, 6 ay askerlik yapacak.





6 aylık askerliğin tamamlanmasının ardından isteyenler, askerlik hizmetine devam edebilecek. Bu kapsamda yer alanlara asgari ücret tutarında maaş ödenecek.





Bir aylık temel eğitim koşuluyla bedelli askerlik sürekli hale getirilecek.





Bedelli askerlik için eğitim durumlarına göre yükümlülerin tecil süreleri dikkate alınacak. Tecil süreleri, lise eğitimi için 22, meslek liseleri için 25, meslek yüksekokulları ve lisans eğitimi için 28, lisansüstü eğitim için 32, doktora ve tıp eğitimi için 35, sporcular için 35 yaşa kadar olabilecek.





Eğitim durumlarına göre bu süreleri aşan kişiler, bedelli askerlik uygulamasından yararlanamayacak. Tecil sürelerinin bitiminde askerlik hizmetine başlamayarak ‘bakaya’ kalanlar ya da asker kaçağı konumuna düşenler, bedelli askerlik kapsamı dışında tutulacak.



