Saadet lideri: Genel Merkez olmadan çalışmak mümkün değil, maddi yardım bekliyoruz

Karamollaoğlu, partisince bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında konuştu.





Burada siyasetin ülke problemlerine çözüm üretme makamı olduğuna değinen Karamollaoğlu, şöyle konuştu: "Hak bildiğimiz yolda mücadele etmekle kendimizi mükellef addediyoruz. Bu hem toplumumuza hem de Allah'ın bahşettiği nimetlere karşı yapmamamız gereken bir çalışmadır. Bildiğiniz gibi tam seçimin ardından yıllarca karargah edindiğimiz binamızdan çıkarıldık. Biz de kanuna uyarak binamızı terk ettik. Şimdi yeni bir bina bulmak mecburiyetindeyiz. Hamdolsun uygun bir yer bulundu. Gerekli sözleşmeler imzalandı. Şimdi iş buranın ücretini ödemeye kaldı. Ramazan vesilesiyle herkes hayır yapmaya yatkındır. Bundan dolayı Konyalı kardeşlerimizin üzerlerine düşen vazifeyi yerine getireceklerini umuyorum. Hatta umduğumuzdan daha iyi olacağını bekliyorum. Bir karargah, bina ve genel merkez olmadan çalışmak mümkün değil. Bu bizim için bir vecibe. Binanın satın alınabilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için çok ciddi kampanya ve yardıma ihtiyacımız var."