Bakan açıkladı... Orta öğretim sistemi yine değişti

Selçuk, Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen 'Lisede Ne Yaptık?/Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda liselerde yeni eğitim sistemi hakkında açıklama yaptı.







Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:





-Ders sayıları azalıyor. 9’uncu sınıflarda 15-16 dersten söz ederken, sekiz dersten söz ediyoruz. 10'uncu sınıflarda 10 ders olacak. 11. sınıfta 12-15 olan ders sayısı 9'a, 12. sınıfta 7'ye düşecek.





- 12. sınıfta haftalık akademik ders saati 24 olacak.





- 9-11. sınıflarda Haziran'da sunum, değerlendirme çalışması olacak.





- Yeni sistem 2020'den itibaren 9. sınıflardan başlayacak.





-Üniversite sınavı sistemi değişiyor. Yeni yöntemle ilk sınav 2024'te.