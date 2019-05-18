Samanyolu Haber /Eğitim / Bakan açıkladı... Orta öğretim sistemi yine değişti /18 Mayıs 2019 13:01

Bakan açıkladı... Orta öğretim sistemi yine değişti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 9. sınıfta 15-16 olan ders sayısının 8'e, 10. sınıfta 9'a düşeceğini açıkladı.

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Selçuk, Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen 'Lisede Ne Yaptık?/Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda liselerde yeni eğitim sistemi hakkında açıklama yaptı.

Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: 

-Ders sayıları azalıyor. 9’uncu sınıflarda 15-16 dersten söz ederken, sekiz dersten söz ediyoruz. 10'uncu sınıflarda 10 ders olacak. 11. sınıfta 12-15 olan ders sayısı 9'a, 12. sınıfta 7'ye düşecek.

- 12. sınıfta haftalık akademik ders saati 24 olacak.

- 9-11. sınıflarda Haziran'da sunum, değerlendirme çalışması olacak.

- Yeni sistem 2020'den itibaren 9. sınıflardan başlayacak.

-Üniversite sınavı sistemi değişiyor. Yeni yöntemle ilk sınav 2024'te.
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