Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig yolunda tarihi maç: İlk finalist belli oldu /26 Mayıs 2019 18:23

Süper Lig yolunda tarihi maç: İlk finalist belli oldu

Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e çıkacak üçüncü ekibi belirleyecek olan play-off mücadeleleri devam ediyor.

SHABER3.COM

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 yenen Hatayspor, ilk finalist oldu. Hatayspor, finalde Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor eşleşmesinde turu geçen tarafla karşılaşacak.

Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Adana Demirspor'u 3-2 yenen Hatayspor ilk finalist oldu.

30. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Kaan Kanak'ın pasında topla buluşan Berk Yıldız, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

52. dakikada Hatayspor oyuncusu Diallo'nun ara pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Hamza Gür, topu ağlarla buluşturdu. Hakem Halil Umut Meler, VAR sistemi uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

60. dakikada ev sahibi ekip Hatayspor 1-1 beraberliği yakaladı. Mesut Çaytemel'in sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Selim Ilgaz, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

65. dakikada Hatayspor 2-1 üstünlüğü yakaladı. Hamza Gür'ün ara pasında altıpas içinde topla buluşan Gökhan Karadeniz, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

90+3. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Berk Yıldız'ın ara pasında topla buluşan Adil Demirbağ'ın kaleye doğru gönderdiği top kaleci Akın'ın da müdahalesiyle filelere gitti: 2-2.

90+6. dakikada Hatayspor tekrar öne geçti. Soner'in soldan ortasında kale önünde Mirkan Aydın kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 3-2.

Adana'da 0-0 biten play-off yarı finalinin rövanşında rakibini 3-2 mağlup eden Hatayspor, adını play-off finaline yazdırdı. Hatayspor, finalde Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor eşleşmesinde turu geçen tarafla karşılaşacak.

HATAYSPOR: 3 - ADANA DEMİRSPOR: 2

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

HATAYSPOR: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 90 Soner Örnek), Gökhan Karadeniz (Dk. 82 Korkishko), Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın, Sadi Karaduman, Diallo, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli (Dk. 46 Hamza Gür), Caner Hüseyin Bağ

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Adil Demirbağ, Traore, Berk Yıldız, Vedat Bora (Dk. 80 Mitrovic), Kaan Kanak, Erdal Öztürk, Süleyman Koç, Semih Güler (Dk. 68 Kage), Gladkyy (Dk. 46 Pote), Rassoul

GOLLER: Dk. 30 Berk Yıldız, 90+3 Adil Demirbağ (Adana Demirspor), Dk. 60 Selim Ilgaz, Dk. 65 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+6 Mirkan Aydın (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Dk. 45+1 Gökhan Karadeniz, Dk. 82 Kubilay Sönmez, Dk. 83 Sadi Karaduman, Dk. 90 Korkishko, Dk. 90+7 Mirkan Aydın (Hatayspor), Dk. 45+3 Gladkyy, Dk. 82 Adil Demirbağ (Adana Demirspor)

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Süper Lig yolunda tarihi maç: İlk finalist belli oldu Sonraki Haber >>

Hasan Şaş şampiyonluk kupasını düşürüyordu, Muslera'nın tepkisi geceye damga vurdu

Hasan Şaş şampiyonluk kupasını düşürüyordu, Muslera'nın tepkisi geceye damga vurdu

Görme engelli KHK’lı Uğur A. Yunanistan'daki hayatı anlattı

Görme engelli KHK’lı Uğur A. Yunanistan'daki hayatı anlattı

Çiftlikbank'ın danışmanı Saray'da

Çiftlikbank'ın danışmanı Saray'da

Soylu, Erdoğan'ın peşinden böyle koştu!

Soylu, Erdoğan'ın peşinden böyle koştu!

Çocuklara meydan dayağı atan okul müdürü!

Çocuklara meydan dayağı atan okul müdürü!

Saadet Partisi'nden Albayrak'lı ekonomi videosu!

Saadet Partisi'nden Albayrak'lı ekonomi videosu!

Şahan Gökbakar’ın ‘Utanma duygusu’ ile ilgili paylaşımı

Şahan Gökbakar’ın ‘Utanma duygusu’ ile ilgili paylaşımı

Nehirde sürüklenen tekneler battı

Nehirde sürüklenen tekneler battı

İmamoğlu, İstanbul'un meşhur otobüs hattında direksiyona geçti

İmamoğlu, İstanbul'un meşhur otobüs hattında direksiyona geçti

Erdoğan'a böyle seslendi: İki üniversite mezunuyum, işsizim

Erdoğan'a böyle seslendi: İki üniversite mezunuyum, işsizim

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:21:33