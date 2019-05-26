Samanyolu Haber /Dünya / 3 Fransız vatandaşı Irak'ta idama mahkum edildi /26 Mayıs 2019 17:59

3 Fransız vatandaşı Irak'ta idama mahkum edildi

Irak'ta IŞİD üyesi olmakla suçlanan üç Fransız vatandaşı idama mahkûm edildi.

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Irak'ta IŞİD üyesi olmakla suçlanan üç Fransız vatandaşı idama mahkûm edildi.

AFP'nin haberine göre Fransız vatandaşları Kevin Gonot, Leonard Lopez ve Salim Machou'nun karara itiraz için 30 gün süresi var.

Gonot, Lopez ve Machou, Şubat ayında yargılanmak üzere Suriye'den Irak'a gönderilen 12 Fransız vatandaşı arasındaydı.

Mahkeme, idam kararını Pazar günü verdi. Fransız yetkililer henüz kararla ilgili bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, IŞİD'e katılan Fransız vatandaşlarıyla ilgili Şubat ayında yöneltilen sorulara yanıt vermemiş, meselenin 'egemen bir devlet olarak Irak'ın kendi meselesi' olduğunu söylemişti.

Irak mahkemeleri IŞİD militanı olduğundan şüphelenilen yüzlerce yabancı ülke vatandaşını yargıladı ancak verilen idam cezaları infaz edilmedi.

İnsan hakları örgütleri, yargı sürecinde alınan kararların ikinci derece kanıtlara veya işkence altında itiraflara dayandırıldığı gerekçesiyle mahkemeleri eleştiriyor.

(BBC Türkçe)

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