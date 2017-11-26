Samanyolu Haber /Gündem / Şunun adına torpil demeyelim de... /26 Kasım 2017 13:50

Şunun adına torpil demeyelim de...

Rusya'nın Ankara Büyükelçisini öldüren Mevlüt Altıntaş'ın hocası olan Nurettin Yıldız, kurucusu olduğu Sosyal Doku Vakfı’nın, “Fetva Meclisi” bölümünden torpilin doğru olup olmadığına ilişkin sorulan soruya, “Bunun adını torpil olarak koymayın. Kimliğinizi ve aranan şahsiyet için tipinizi ispat etmek olarak belirleyin, caiz olsun” şeklinde cevap verdi.

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TORPİLİN ADINI DEĞİŞTİRDİ CAİZ OLDU!

Başta Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği”nde yaptığı değişiklik olmak üzere birçok kamu kurumunun işe alımda sözlü mülakat şartı getirmesi, “Kayırmacılığa yol açıyor” yorumlarına neden olurken, Sosyal Doku Vakfı’nın torpili meşru gören açıklamaları dikkati çekti.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; Vakfın internet sitesi üzerinden, “Sözlü mülakatta torpil yapmak, yapan ve torpil yapılan için caiz midir?” sorusuna şu yanıt verildi:

“Selamünaleyküm. Bunun adını torpil olarak koymayın. Kimliğinizi ve aranan şahsiyet için tipinizi ispat etmek olarak belirleyin, caiz olsun."

“NEDEN OLMASIN BÖYLE BİR KAYIRMA”

Yıldız’ın torpili meşru gören açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Son dönemde sıkça gündeme gelen “kişiye özel kadro” ilanlarına ilişkin soruya ise “Böyle bir ilanla atanan kişinin kazancı helal olur mu? Kul hakkına girer mi?”şeklinde sorulan soruya, “Bu durum o kişiyi göreve alacak yetkili makamın sahibi açısından ele alınmalıdır. Orada görülecek hizmetin gerektirdiği ve alternatifsiz biri için bunu yapacaksa neden olmasın böyle bir kayırma. Bu ne kadar gerçekte böyledir ne kadar da özel ilişkilerin sonucudur onu o kişinin imanı ile kendisi arasında bırakmak durumundayız” şeklinde yanıt verildi.

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