Samanyolu Haber /Gündem / Şengör bu defa da monarşiyi savundu! /26 Kasım 2017 13:45

Şengör bu defa da monarşiyi savundu!

12 Eylül Darbesi'ne ve Kenan Evren'e övgüler düzen, işkencede dışkı yedirilmesini savunan İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Şengör yine tartışılacak açıklamalara imza attı. Demokrasiye sempatim yok diyerek monarşiyi savunan Şengör, Hulusi Akar'ı da en büyük entellektüellerden biri ilan etti

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“Kenan Evren'in yaptığı her şeyi istisnasız onaylıyorum, insanlara dışkı yedirmek işkence değil” sözleriyle 12 Eylül Askeri Darbesi'ne övgüler düzen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör bu kez de monarşiyi savundu. Prof. Dr. Şengör, bugün Habertürk'ten Kübra Par'a verdiği röportajda yine çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı övgülere boğan Şengör, “Akar General, benim tanıdığım en entelektüel insanlardan biri. Ordunun başında iyi ki bu adam var diyorum” ifadelerini kullandı.

DEMOKRASİYE SEMPATİM YOK!

“Benim demokrasiye karşı bir sempatim yok” diyen Prof. Dr. Şengör, “ideal yönetim nedir?” sorusuna Aristo bunun cevabını vermiş. İdeal yönetim monarşidir. Yani bir kişi veya grup olacak” şeklinde yanıt verdi.
Şengör, monarşiyi şu sözlerle savundu:

- Celal Şengör’e göre ideal yönetim nedir?

Aristo bunun cevabını vermiş. İdeal yönetim monarşidir. Yani bir kişi veya grup olacak.

'MONARŞİ BAĞIMSIZDIR'

- Ama o azınlığın çoğunluğa hükmetmesi...

Hayır. Mesela İngiltere’de halkın temsil ettiği Avam Kamarası var. Bir de Lordlar Kamarası var. Bu lordların pek çoğu ırsi, seçilmiyorlar; büyükbabaları da lord olduğu için orada oturuyorlar. Avam Kamarası bir şeyi kabul edince kanun olmuyor, önce Lordlar’dan geçiyor. Denge denetlemeyi yapacak değişik kurumlar lazım. Sen yüksek mahkemenin atamasını politikacıya yaptırırsan, o yüksek mahkeme istediğin kadar bağımsız değildir. Monarşi bağımsızdır, tamamen bağımsızdır.
- Ama monarşide kötü yönettiğinde halkın değiştirme şansı yok.

Oluyor. Hiçbir kötü yönetim ilâ yevmil kıyame kalamaz. Halk bu kadar aptal değil. Alman üniversiteleri neden iyi? Almanya parçalı, 1870’e kadar yamalı bohça; Württemberg var, Vestfalya var, Bavyera var. Her birinin başında ya bir dük ya bir prens var. Bunların her biri, “En iyi üniversite bende olsun” diyor. Göttingen, Heidelberg nasıl ortaya çıktı; Humboldt, Berlin’deki üniversiteyi nasıl kurdu; hepsi en iyi üniversiteyi istediler. Monarşi yüksek kültür getirir.
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