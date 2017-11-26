Samanyolu Haber /Gündem / Neymiş çocuklarım, kardeşim, eniştem, yurtdışına milyonlarca dolar göndermiş /26 Kasım 2017 15:46

Neymiş çocuklarım, kardeşim, eniştem, yurtdışına milyonlarca dolar göndermiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde konuşuyor.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "İftiraları ardı ardına sıraladı. Neymiş efendim, çocuklarım, kardeşim, eniştem, dünürüm, eski özel müdürüm.. Yurtdışına milyonlarca dolar para göndermiş. Daha önce de benim 3 milyar dolar param olduğunu iddia etmişti. Ben buradan ismini anmaya tenezzül etmediğim bu zata soruyorum. Öne sürdüğün iddiaların belgesi var mı? Varsa çıkart milletin önüne. Ben hemen gereğini yapayım. Tüm milletime sesleniyorum. Yoksa çık iftira ettiğini söyle. Aksi takdirde iftiracı konumuna düşeceksin. Şimdi ben buradan bir şey söylüyorum. Tayyip Erdoğan’ın yurtdışında bir kuruş parası varsa herhangi bir bankada, çıksın bunu ispat etsin. İspat ettiği anda cumhurbaşkanlığı makamında bir dakika durmayacağımın taahhüdünü veriyorum. Bunu ispat edemeyen Kemal acaba o makamında duracak mı? O da bunun bana taahhüdünü versin" diye konuştu.







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