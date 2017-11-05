Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu'dan TÜSİAD'a: Birilerinin üfürmesiyle... /05 Kasım 2017 09:42

Süleyman Soylu'dan TÜSİAD'a: Birilerinin üfürmesiyle...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TÜSİAD Başkanı'na OHAL'le ilgili sözleri nedeniyle tepki açıklaması yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TÜSİAD Başkanı'na "Birilerinin üfürmesiyle beraber Türkiye’nin OHAL şartlarını ortadan kaldırılmasını istiyorsun" dedi.

Bakan Soylu, OHAL’ın kaldırılması gerektiğini belirten TÜSİAD'ı eleştirerek, “Geçen gün TÜSİAD Başkanı olağanüstü halin kalkması gerektiğini söylüyor. Türkiye’nin önemli Sivil Toplum Örgütlerinden birisinin başkanı bir sorun bize bakalım. Türkiye niye OHAL’de ve bu OHAL kime. Soruyor musun? Ama birilerinin üfürmesiyle beraber Türkiye’nin OHAL şartlarını ortadan kaldırılmasını istiyorsun. Tam F... ile mücadele ettiğimizin ortasında. Peki OHAL’de Türkiye ne durumda” ifadelerini kullandı.
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