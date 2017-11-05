Samanyolu Haber /Gündem / Fazladan tam 9 milyar lira! /05 Kasım 2017 09:46

Fazladan tam 9 milyar lira!

Seçim meydanlarında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için “SSK’yı batırdı” eleştirisi yapan AKP, SGK’da rekor açık verdi.

SHABER3.COM

Fazladan 9 milyar liralık açık çıktı

Sayıştay'ın SGK Raporu'na göre kurum geçen yıl, 20 milyar lira açık verdi. Sayıştay, “Açık 11 milyar lira beklenirken, 20 milyar lira oldu” diye tespitte bulundu ve SGK'nın hesaplarını düzgün tutmadığını da açıkladı. Sayıştay'ın tespitinde şöyle denildi:
‘'SGK'nın 2016 yılı bütçesinde; bütçe giderinin 272.1 milyar TL, bütçe gelirinin ise 260.6 milyar TL olacağı, aradaki 11.4 milyar TL tutarındaki farkın Hazine'den karşılanması öngörülmüştür. SGK'dan alınan bütçe uygulama sonuçları tablosuna göre ise 2016 yılı bütçe gideri toplamı 271.1 milyar TL, bütçe geliri toplamı 284.3 milyar TL, bütçe gelirlerinden ret ve iadeler toplamı 16.3 milyar TL, net bütçe geliri 268 milyar TL, bütçe gelir-gider farkı ise 3.1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. SGK 2016 yılında finansman açığını kapatmak üzere 20.2 milyar TL tutarında hazine yardımı almıştır.”

VERİMLİ YÜRÜTÜLMEDİ

Sayıştay raporunda, SGK'nın hesaplarını tam ve doğru tutmadığını da belirterek, “Kurumun kamu zararı ile fazla ve yersiz ödemelerinin takip ve tahsilat işlemlerine ait muhasebe kayıtlarının mali tablolara tam ve doğru olarak yansımaması, tahsilat sürecinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmemesi” başlıklı bulguda da şu ifadelere yer verildi:

“İdari takip sürecini tamamlamış ve henüz tahsil edilememiş alacak dosyalarının icrai takip için hukuk birimlerine intikal ettirilmemesi, hukuk birimlerince bazı dosyaların HUYAP sistemine girilmemesi, tahsilatların tahakkuk kayıtlarıyla uyumlu hale getirilmesi çalışmalarının tamamlanamaması, harcama birimlerince inceleme ve değerlendirmesi bitirilememiş borçlar için borç girişlerinin yapılamaması, güncelleme işlemlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülememesi nedenleriyle; hesaplarının gerçek durumu tam ve doğru olarak yansıtmadığı görülmüştür.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fazladan tam 9 milyar lira! Sonraki Haber >>

Hizmet hareketine karşı ne yapıyorlar!

Hizmet hareketine karşı ne yapıyorlar!

Her Diktatör İstifa Ettirir Sevdiğini

Her Diktatör İstifa Ettirir Sevdiğini

İmtihan olunca kaybedenlerde olur!

İmtihan olunca kaybedenlerde olur!

Erdoğan-Perinçek koalisyonu ne kadar devam eder?

Erdoğan-Perinçek koalisyonu ne kadar devam eder?

Metro istasyonunu sahte Apple Store yaptılar

Metro istasyonunu sahte Apple Store yaptılar

CHP'li İlgezdi cezaevlerindeki 668 çocuğu Meclis gündemine taşıdı

CHP'li İlgezdi cezaevlerindeki 668 çocuğu Meclis gündemine taşıdı

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

668 bebek hapiste

668 bebek hapiste

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

Ne güzel şey bu hicret!

Ne güzel şey bu hicret!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:00:41