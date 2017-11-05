Samanyolu Haber /Gündem / Hidayet Karaca'nın babası Kadir Karaca vefat etti /05 Kasım 2017 09:28

Hidayet Karaca'nın babası Kadir Karaca vefat etti

KHK ile kapatılıp el konan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın babası Kadir Karaca vefat etti.

Hidayet Karaca'nın mahkeme savunması..

Yaşadığı rahatsızlık ve üzüntü sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Karaca hukuk tarihinde eşine rastlanmadık skandal bir soruşturmayla 3 yıl önce gözaltına alınıp tutuklandı.

El Kaide destekçisi ‘Tahşiyeciler grubu’na kumpas kurdukları iddiasıyla da geçtiğimiz gün aralarında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Yurt Atayün’ün de bulunduğu 33 kişi hakkında karar çıktı. 

Hidayet Karaca, 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer’e ise 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17-25 Aralık Yolsuzluk Soruşturmalarının rövanşı olarak gördüğü davaların ilkiydi. Bütün adliyeyi baştan ayağa dizayn ettikten sonra talimatıyla başlayan ilk soruşturmaydı. Bir başka mahkemede yargılaması devam eden Tahşiyeciler Grubu’na kumpas kurulduğunu iddia etmek başlı başına bir hukuk skandalıydı. Bu davayı haklı çıkarabilmek için o davanın beraatle sonuçlanması büyük baskılarla sağlandı.

O karardan sadece bir gün sonra yaşadığı üzüntü ve rahatsızlıklar sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören baba Kadir Karaca'nın vefat haberi geldi.

Acı haberi Hidayet Karaca'nın oğlu Sıdkı Karaca twitter hesabından duyurdu. 

Karaca "Dedem KADİR KARACA geçirdiği rahatsızlıklar ve üzüntü sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı daha fazla dayanamadı ruhunun ufkuna yürüdü..." diye yazdı.


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