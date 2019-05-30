Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na: Birlikte gidelim /30 Mayıs 2019 23:33

Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na: Birlikte gidelim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bir esnafla yaşadığı tartışmada “tokat attı” diyen İçişleri Bakanı'na "hekim tavsiye ediyorum" demişti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle sahur programına katıldı.

Soylu, sahur programı konuşmasında CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik eleştirilerini sürdürdü.

İmamoğlu, kendisinin bir esnafla tartışmasını “tokat attı” olarak değerlendiren Soylu’ya "Bazı insanların görme bozukluğu olabilir. Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine" sözleriyle yanıtlamıştı.

Süleyman Soylu, konuşmasında İmamoğlu’nun bu sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Allah'tan büyükşehir belediye başkanı değil. Olsa bizi vizeyle sokacak buraya. 23 Haziran'a kadar buradayım Allah'ın izniyle. Büyük bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya. Dün bir gencimizle tartışıyor. Olabilir hepimizin karşısına çıkıyor. Oyunculuk dersi almış ama öfke kontrolü eğitimi almamış. Biz sevgi işaretiyle öfke işaretini ayırabilecek bir akla sahibiz. 'Bana diyor ki içişleri bakanı bir doktora görünsün.' İkimiz beraber gidelim doktora haydi. Bakalım hangimiz öndeyiz. Allah kimseyi böyle kendini bilmez bir hale nasip etmesin.”

Soylu sahur programında yaptığı bu açıklamasını daha sonra da video olarak "Oyunculuk eğitimi almış ama öfke kontrolü eğitimi almamış" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. 
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