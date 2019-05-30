Samanyolu Haber /Teknoloji / Çin dünyanın en hızlı trenini üretti /30 Mayıs 2019 23:44

Çin dünyanın en hızlı trenini üretti

Saatte 600 kilometre hıza ulaşan tren, manyetik kaldırma kuvvetiyle çalışıyor. Çinli CRRC firması, saatteki hızı 600 kilometreyi bulan yüksek hızlı trenle ilgili video yayınladı.

Çin dünyanın en hızlı trenini üretti: İstanbul'dan Ankara'ya 1 saatte gidebilir...

Çinli CRRC firması, saatteki hızı 600 kilometreyi bulan yüksek hızlı trenle ilgili video yayınladı.

Manyetik kaldırma kuvveti (Maglev) prensibiyle çalışan yeni trenin prototipine halk büyük ilgi gösterdi.

Qingdao kentinde yapılan tanıtıma birçok kişi katıldı.

CRRC Başmühendis Yardımcısı Ding Sansan’a göre Maglev sisteminin temel teknolojilerini ve çekirdek sistem bileşenlerini geliştirdiklerini, önümüzdeki yıllarda tren üretiminde büyük adımlar atılabileceğini söyledi.

Firmadan yapılan açıklamada prototipin 2020 yılında üretim hattından çıkması ve kapsamlı testlerden geçtikten sonra 2021’de raylara çıkmasının planlandığı belirtildi.



Çin’de halihazırda kullanılan yüksek hızlı trenler saatte en fazla 350 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Projenin başını çeken CRRC firması, Temmuz 2016’da 30’dan fazla şirket ve birçok üniversite araştırma enstitüsünün katılımıyla başlattığı projede en önemli adımı başarıyla bitirdiklerini açıkladı.

Yaklaşık 3 yıl süren çalışmanın ardından yüksek hızlı Maglev trenlerinin ana çekirdek teknolojilerinde ve operasyonel kontrol sisteminde önemli gelişme elde edildi.

Maglev treninin özellikleri yüksek hız, yüksek güvenlik, düşük ses ve titreşim, yüksek yolcu kapasitesi, düşük bakım maliyeti şeklinde sıralandı. 

Türkiye’de olsaydı İstanbul-Ankara arası 1 saat olurdu

İstanbul-Ankara-Konya’yı birbirine bağlayan TCDD Yüksek Hızlı Tren (YHT) en fazla 250 kilometre hıza ulaşıyor. 

İstanbul ile Ankara arasındaki demiryolu hattının uzunluğu 533 kilometre olarak ele alındığında Çin’de üretilen Maglev yüksek hızlı tren, saatte 600 kilometre hızıyla İstanbul’dan Ankara’ya 1 saatten az bir sürede ulaşma potansiyeline sahip.

Maglev treninin çalışma prensibi

Brookhaven Laboratuvarı’ndan James Powell ve Gordon Danby, manyetik levitasyon treninin ilk patentini 1960’lı yıllarda aldı. Süper iletken mıknatıslar, manyetik alanın gücünü arttırmak kaidesiyle, aşırı derecede düşük sıcaklıklara kadar soğutulan elektro mıknatıslardır.

İlk ticari yüksek hızlı süper iletken Maglev treni 2004 yılında Şanghay’da açıldı.

Maglev'de, süper iletken mıknatıslar treni U şeklindeki rayların üzerinde askıda tutuyor. Bu mıknatıslarda, tıpkı diğer normal mıknatıslarda olduğu gibi aynı kutuplar eşleştiğinde birbirini itiyor.

Maglev'in diğer önemli bir özelliği herhangi bir sürücüsünün olmamasıdır. Ayrıca, trenlerin hepsi aynı hızda hareket ettiğinden birbirleriyle çarpışma riski de bulunmuyor.

(Independent Türkçe)

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