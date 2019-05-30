Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye S400'leri o bölgeye mi konuşlandıracak? /30 Mayıs 2019 23:21

Türkiye S400'leri o bölgeye mi konuşlandıracak?

ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma sürecinde Türkiye'nin S-400'leri güney sahiline konuşlandırmayı düşündüğü iddia edildi.

SHABER3.COM

ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma sürecinde Türkiye'nin S-400'leri güney sahiline konuşlandırmayı düşündüğü iddia edildi.

Bloomberg'in dört kaynağa dayandırdığı haberine göre Türkiye S-400'leri, Kıbrıs ile Akdeniz’in doğusundaki doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleriyle ilgili tartışma yaşadığı için güney sahiline konuşlandırmayı planlıyor.

Kaynaklar S-400'ler için sadece Akdeniz sahillerinin değil, başka yerlerin de düşünüldüğünü aktardı. Kaynaklara göre S-400'ler Ruslar tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da da konuşlandırılabilir. Türk hükümetinin konu ile ilgili yorum yapmadığı bildirildi.

ABD baskıyı arttırıyor

ABD Türkiye'nin S-400 anlaşmasından vazgeçmesi için üzerindeki baskıyı giderek arttırıyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin teslimatının tamamlanması halinde Türkiye'nin "olumsuz sonuçlarla karşılacağı" uyarısında bulundu.
 
Sözcü bu olumsuz sonuçların "F-35'lerin alımı ve üretimine katılımının askıya alınması ile CAATSA nedeniyle yaptırımlar uygulanmasını" olacağını söyledi. Kısa adı CAATSA olan ABD'nin Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası, Rusya'dan silah alan ülkelere yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.

ABD, NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle Türkiye'nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasına karşı çıkıyor. S-400 konusu Ankara ile Washington arasında gerilim yaratmasına rağmen, Türk hükümetinden S-400 anlaşmasından geri adım atılmayacağı yönünde açıklamalar geliyor. Son olarak Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400’lerin teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceğini, ancak önümüzdeki aylarda geleceğini açıklamıştı. Akar, "Süreç başladı" demişti.

(DW Türkçe)

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye S400'leri o bölgeye mi konuşlandıracak? Sonraki Haber >>

Çin dünyanın en hızlı trenini üretti: İstanbul'dan Ankara'ya 1 saatte gidebilir...

Çin dünyanın en hızlı trenini üretti: İstanbul'dan Ankara'ya 1 saatte gidebilir...

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp "Her şey güzel olacak" dedi

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:52:05