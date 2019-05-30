Türkiye S400'leri o bölgeye mi konuşlandıracak?

ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma sürecinde Türkiye'nin S-400'leri güney sahiline konuşlandırmayı düşündüğü iddia edildi.





Bloomberg'in dört kaynağa dayandırdığı haberine göre Türkiye S-400'leri, Kıbrıs ile Akdeniz’in doğusundaki doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleriyle ilgili tartışma yaşadığı için güney sahiline konuşlandırmayı planlıyor.





Kaynaklar S-400'ler için sadece Akdeniz sahillerinin değil, başka yerlerin de düşünüldüğünü aktardı. Kaynaklara göre S-400'ler Ruslar tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da da konuşlandırılabilir. Türk hükümetinin konu ile ilgili yorum yapmadığı bildirildi.





ABD baskıyı arttırıyor





ABD Türkiye'nin S-400 anlaşmasından vazgeçmesi için üzerindeki baskıyı giderek arttırıyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin teslimatının tamamlanması halinde Türkiye'nin "olumsuz sonuçlarla karşılacağı" uyarısında bulundu.

Sözcü bu olumsuz sonuçların "F-35'lerin alımı ve üretimine katılımının askıya alınması ile CAATSA nedeniyle yaptırımlar uygulanmasını" olacağını söyledi. Kısa adı CAATSA olan ABD'nin Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası, Rusya'dan silah alan ülkelere yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.





ABD, NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle Türkiye'nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasına karşı çıkıyor. S-400 konusu Ankara ile Washington arasında gerilim yaratmasına rağmen, Türk hükümetinden S-400 anlaşmasından geri adım atılmayacağı yönünde açıklamalar geliyor. Son olarak Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400’lerin teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceğini, ancak önümüzdeki aylarda geleceğini açıklamıştı. Akar, "Süreç başladı" demişti.





(DW Türkçe)



