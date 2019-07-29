Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu geri adım attı: Suriyeliler sınır dışı edilmeyecek /29 Temmuz 2019 02:51

Süleyman Soylu geri adım attı: Suriyeliler sınır dışı edilmeyecek

İstanbul Valiliği'nin kentte kaydı olmayan Suriyeli göçmenlerin İstanbul'u terk etmesi için 20 Ağustos’a kadar süre vermesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul’daki kayıtsız göçmenler ‘gitmiyorum’ dese de gidecek" demişti.

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Soylu'dan bir açıklama daha geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ya da uluslararası koruma statüsünde veya ikamet izni ile Türkiye'de yaşayan yabancıların sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Soylu, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan Soylu göçmen politikası ve ülkede yaşayan Suriyeliler ile ilgili açıklama yaptı. 

Geçici koruma statüsündeki sığınmacıların sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Son günlerde özellikle İstanbul üzerinden yürütülen bu konu tamamen düzensiz ve kaçak göç ile ilgili yürütülen bir konudur. Geçici koruma statüsündeki hiçbir Suriyelinin, uluslararası koruma statüsüyle ülkemizde bulunan bir yabancının veya ikamet izniyle ülkemizde bulunan bir kişinin sınır dışı edilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir, kabul edilebilir değildir.

Bunu yapabilecek kabiliyete ve hakka da sahip değiliz. Ne böyle bir isteğimiz ne böyle bir eylemimiz var."
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