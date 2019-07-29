Gökçek'ten Skandal öneri: 'Suriyelileri silahlandırma'

Ankara'nın AKP'li eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar hakkında Twitter'dan yaptığı paylaşımda yeni bir skandala imza attı.

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 35 yaş üstü erkekler ile kadın ve çocuklarının kalmasını ve misafir olarak görülmesini savunan Gökçek, 35 yaş altındaki erkeklerin savaşta kullanmak için silah altına alınıp eğitilerek Suriye'ye gönderilmesini önerdi.





