Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek'ten Skandal öneri: 'Suriyelileri silahlandırma' /29 Temmuz 2019 03:06

Gökçek'ten Skandal öneri: 'Suriyelileri silahlandırma'

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, skandal paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek 35 yaş altındaki Suriyelilerin kamplarda eğitilerek savaşa gönderilmesini savundu.

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Ankara'nın AKP'li eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar hakkında Twitter'dan yaptığı paylaşımda yeni bir skandala imza attı.
Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 35 yaş üstü erkekler ile kadın ve çocuklarının kalmasını ve misafir olarak görülmesini savunan Gökçek, 35 yaş altındaki erkeklerin savaşta kullanmak için silah altına alınıp eğitilerek Suriye'ye gönderilmesini önerdi.

SİLAHLANDIRIP KAMPLARDA EĞİTİLEREK SURİYE'YE GÖNDERİLMELİ'

Gökçek, "Türkiye'de yaşayan 35 yaşın altında eli silah tutan ne kadar Suriyeli varsa Türkiye'de kurulacak kamplarda askeri eğitime alınmalı ve Suriye cephelerine gönderilmeli. Bu uygulamaya yanaşmayan veya kabul etmeyen 35 yaş altı Suriyeliler derhal sınırdışı edilmeli" ifadelerini kullandı.

'SURİYELİLER CEPHEYE GİTMEK İSTEDİKLERİNİ AÇIKLASIN'

Gökçek skandal önerisinde bir adım daha ileri giderek, önerdiği uygulamaya 'yanaşmayan' veya 'kabul etmeyen' 35 yaş altı Suriyelilerin derhal sınır dışı edilmesini istedi.

Gökçek'in skandal önerisi, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
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