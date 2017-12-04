Süleyman Aslan da kayıp!

Emir, Başbakan Yıldırım'a şu soruları yöneltti:







Aralarında AKP'li bakanların da bulunduğu rüşvet çarkının merkezindeki kişi olan Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, Türkiye'de midir? Türkiye'de ise yurtdışına çıkış yasağı konulmuş mudur? Türkiye'de değilse nerede olduğu konusunda bilginiz var mıdır?





Süleyman Aslan, emekli statüsünde bir kişi midir? Emekliyse, hangi statüde emekli edilmiş ve kaç lira emekli maaşı almaktadır?





Süleyman Aslan, '17-25 Aralık Yolsuzluk Operasyonu'nda gözaltına alınmasının ardından, evindeki ayakkabı kutuları içinde bulunan paralarla ilgili “Çorum Osmancık İHL'nin ihtiyaçları karşılanacaktı!” demişti. Bu okulun milyon dolarları bulan ihtiyaçları nelerdi? Aslan, Reza Zarrab'dan aldığı ‘rüşvet paraları'ndan buraya para aktarımı yapmış mıdır? Yaptıysa ne kadar ve hangi işler için kullanılmıştır?