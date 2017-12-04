Samanyolu Haber /Gündem / 'Dubai'ye deport edilip orada yaşayabilir miyim?' /04 Aralık 2017 11:22

'Dubai'ye deport edilip orada yaşayabilir miyim?'

Rıza Sarraf'ın Türkiye’deki malvarlığına el konulurken çalışanları gözaltına alındı. Sarraf'ın ABD'den gönderdiği notlar ortaya çıkarken bu notlarda Sarraf'ın itirafçı olmadan önce Dubai'ye deport edilip orada yaşama imkanlarını araştırdığı belirlendi

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Hayırseverken(!) verdiği rüşvetleri itiraf ettiği için casus ilan edilen Rıza Sarraf'ın kendisi ve çevresindekilerin malvarlığına el konuldu, yanında çalışanlar hakkında da gözaltı kararı verildi.

Sarraf'ın yanında çalışan ve ABD’deki mahkemeye evrak yollamaya çalışmakla suçlanan Sinem Arslan, Regaip Akol ve Mustafa Hacısalihoğlu, önceki gece gözaltına alındı. TCK’nın 326/1 maddesindeki “Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok eden, tahrip eden veya bunlar üzerinden sahtecilik yapan veya geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanan, hileyle alan veya çalan...” hükmünden işlem yapılan üç kişi İstanbul Mali Şube Müdürlüğü’nde sorgulanırken, Sarraf'ın tutuklu olduğu sırada kimi zaman kendi el yazısıyla kimi zaman da avukatlarının aldığı notlarla kendilerine gönderdiği talimatlar da ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, bu notlardan biri, Sarraf’ın kendi el yazısıyla Sinem Arslan’a ABD’deki avukatları aracılığıyla WhatsApp üzerinden yollanmış. Tek sayfalık not, ABD’de savcılarla anlaşan Sarraf'ın cezasını tamamlamasının ardından Dubai’ye yerleşme planı ve bu konuda Dubai’deki avukatı ile görüşme isteğini içeriyor:
“Sinem, Burada mailden çok açık yazamadım. Dubai’deki avukat Abdurrahman Al Sharif ile görüşüp ileride Dubai’de yaşayabilmem için Dubai’de oturum alıp alamayacağımı. Avukata de ki, Amerika’da savcılarla işbirliği yapıp uzlaşmaya giderse, cezası bittikten sonra Dubai’ye yerleşebilir mi? Amerika’dan direk Dubai’ye deport ettirse oturumumu halledebilir mi? Bütün bunları görüşmek için avukattan randevu iste gidip yüz yüze görüş.”

Arslan’da ele geçirilen ancak el yazısı olmayan notlardan birinde de ABD’deki mahkemenin 4 Nisan 2017’de verdiği duruşma tarihine dikkat çekilerek şöyle deniliyor: “Aileniz de, siz de sürece dahil edilebilirsiniz. Şu anda bulunduğunuz yeri, ülke değiştirmemenizde fayda var. Dubai’ye dönüşünüzde problem olabilir. Otel yerine haftalık ev kiralayabilirsiniz. Mümkünse farklı bir isimle kiralanabilir. Kayıt bırakmamayı, takip edilebilecek dijital yazışmalara dikkat. Özellikle 4 Nisan sonrasında bu yazdıklarıma dikkat.” Savcılık, bu uyarıların kime yapıldığını da araştırıyor.

 FALCILARA SORDURMUŞ

Yine Arslan’ın evinde bulunan notlardan biri “Klostrofobinin etkisiyle yanlış tercihler” ile başlayıp “Hükümet sahip çıkmayabilir” ile son buluyor. Sinem Arslan polis sorgusunda bu notu kendisinin kaleme aldığını söyledi. Bu notta yer alan bilgileri anlatırken de Rıza Sarraf’ın isteği üzerine görüştüğü falcıların mahkemeyle ilgili söylediklerini yazıp ABD’ye gönderdiğini ifade etti.
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