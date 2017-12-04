Rekor enflasyonla ilgili hükümetten ilk açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri şu şekilde gerçekleşti:







TÜFE Kasım'da yüzde 1.49 arttı





TÜFE Kasım'da yıllık yüzde 12.98 arttı





Yİ-ÜFE Kasım'da yüzde 2.02 arttı





Yİ-ÜFE Kasım'da yıllık yüzde 17.30 arttı

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden "B" Kasım'da yıllık olarak yüzde 12.17 arttı, "C" 12.08 arttı





Ekim ayında TÜFE aylık yüzde 2,08, yıllık yüzde 11,90 artışla beklentilerin üzerinde geldi. Yıllık enflasyon 9 yılın zirvesine, çekirdek enflasyon ise yaklaşık 14 yılın zirvesine çıktı.





ARALIK'TAN İTİBAREN KALICI DÜŞÜŞ SÜRECİ BAŞLAYACAKTIR





Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:





*Enflasyondaki yükseliş daha çok gıda fiyatlarından kaynaklanmakta





*Kasım ayı yıllık enflasyondaki 1.08 puanlık artışın 0.52 puanı işlenmemiş gıdadan geliyor; sebze fiyatlarındaki dönemsel faktörlerden kaynaklanan geçici etki var





*Aralık'ta ters yönde düzeltmesi olacaktır







*Gıda komitesi bu tarz oynaklıklara kalıcı çözüm üretmeyi amaçlıyor; gerekli tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz





*Enflasyonda Aralık'tan itibaren kalıcı bir düşüş süreci başlayacaktır; hükümetimiz bu amaç için gereken desteği vermeye devam edecek