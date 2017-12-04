Samanyolu Haber /Gündem / Rekor enflasyonla ilgili hükümetten ilk açıklama /04 Aralık 2017 11:37

Rekor enflasyonla ilgili hükümetten ilk açıklama

Kasım ayında enflasyon yüzde 12,98 oldu. Bu rakam, 2004 Ocak ayından bu yana ki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise, enflasyonda Aralık ayından itibaren düşüş sürecinin başlayacağını belirtti.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri şu şekilde gerçekleşti:

TÜFE Kasım'da yüzde 1.49 arttı

TÜFE Kasım'da yıllık yüzde 12.98 arttı

Yİ-ÜFE Kasım'da yüzde 2.02 arttı

Yİ-ÜFE Kasım'da yıllık yüzde 17.30 arttı
Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden "B" Kasım'da yıllık olarak yüzde 12.17 arttı, "C" 12.08 arttı

Ekim ayında TÜFE aylık yüzde 2,08, yıllık yüzde 11,90 artışla beklentilerin üzerinde geldi. Yıllık enflasyon 9 yılın zirvesine, çekirdek enflasyon ise yaklaşık 14 yılın zirvesine çıktı.

ARALIK'TAN İTİBAREN KALICI DÜŞÜŞ SÜRECİ BAŞLAYACAKTIR

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*Enflasyondaki yükseliş daha çok gıda fiyatlarından kaynaklanmakta

*Kasım ayı yıllık enflasyondaki 1.08 puanlık artışın 0.52 puanı işlenmemiş gıdadan geliyor; sebze fiyatlarındaki dönemsel faktörlerden kaynaklanan geçici etki var

*Aralık'ta ters yönde düzeltmesi olacaktır

*Gıda komitesi bu tarz oynaklıklara kalıcı çözüm üretmeyi amaçlıyor; gerekli tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz

*Enflasyonda Aralık'tan itibaren kalıcı bir düşüş süreci başlayacaktır; hükümetimiz bu amaç için gereken desteği vermeye devam edecek
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