Samanyolu Haber /Dünya / Sudan'da asker ile sivil anlaştı... /05 Temmuz 2019 22:38

Sudan'da asker ile sivil anlaştı...

Sudan'da yönetimi elinde tutan ordu ile sivil muhalifler seçimler yapılana kadar geçiş süreci boyunca iktidarın dönüşümlü olarak paylaşılmasında uzlaştı.

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Sudan'da yönetimi elinde tutan ordu ile sivil muhalifler seçimler yapılana kadar geçiş süreci boyunca iktidarın dönüşümlü olarak paylaşılmasında uzlaştı.

Taraflar, teknokrat bir hükümetin kurulması ve son haftalarda sokaklarda yaşanan şiddet olaylarının araştırılması için bağımsız soruşturma yürütülmesi için de el sıkıştı.

Daha önce varılan anlaşmada, üçte ikisi sivillerden oluşan Özgürlük ve Değişim Gücü'ne verileceği geçiş konseyi kurulması kararlaştırılmış, sokak eylemlerindeki müdahalelerde can kaybı yaşanmasının ardından müzakereler askıya alınmıştı. Son varılan anlaşmaya göre geçiş konseyinin kurulmasından vazgeçildi.

Sudan'daki krizde arabuluculuk görevini üstlenen Afrika Birliği temsilcisi Mohamed Hassan Lebat, tarafların uzlaştığını duyurduğu açıklamasında, dönüşümlü yönetimin üç ya da üç yıldan biraz daha fazla süreceğini belirtti.

Haberin duyulmasının ardından, haftalardır protesto gösterilerine sahne olan meydanlarda bu kez sevinç gösterileri düzenlendi.

Özgürlük ve Değişim Gücü lideri Ömer el-Degair anlaşmanın yeni bir dönemin başlangıcı olmasını umduklarını ifade etti.

Askeri Geçiş Konseyi'nin başkan yardımcısı Mohamed Hamdan Dagalo da anlaşmanın tüm kesimleri kapsayacağının sözünü verdi, orta yolun bulunmasındaki çabalarından ve sabırlarından dolayı Afrikalı ve Etiyopyalı arabuluculara, iyi niyetli yaklaşımlarından dolayı da karşı tarafa şükranlarını sundu.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran Pazartesi sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericileri, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Olaylarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

(tr.euronews.com)

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