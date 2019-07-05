Samanyolu Haber /Gündem / Adli Tıp'tan Tahir Elçi cinayetiyle ilgili yeni karar: Reddetti /05 Temmuz 2019 22:42

Adli Tıp'tan Tahir Elçi cinayetiyle ilgili yeni karar: Reddetti

Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, Adli Tıp Kurumu’nun Tahir Elçi cinayetinde ikinci bir rapor hazırlama talebini reddettiğini söyledi.

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Diyarbakır Barosu’na bağlı avukatlar, Tahir Elçi'nin katillerinin bulunması için 183’üncü kez Diyarbakır Adliyesi önündeki eylemde bir araya geldi.

Eylemde, açıklama yapan Baro Başkanı Cihan Aydın, Adli Tıp Kurumu’nun Elçi cinayetinde ikinci bir rapor hazırlama talebini reddettiğini söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Adli Tıp Kurumu’na gönderilen dosyanın kendilerine ulaştığını belirten Aydın, kapsamlı değerlendirmeyi yaparak basınla paylaşacaklarını duyurdu.

Adli Tıp’a gönderilen dosyaya kurumun hazırladığı ilk rapor dışında başka bir rapor hazırlamayacaklarını ifade eder şekilde cevap verildiğini söyleyen Aydın, “Bir değişiklik yok. Yapılması gereken Londra Üniversitesi’ne hazırlattığımız rapor dikkate alınarak bir an önce soruşturma aşamasına geçilmesini istiyoruz. Temel faillerin, suçlanan kişilerin bir an önce şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümü'nce hazırlanan raporda Elçi'nin katledilmesinde sokak içinde ateş eden polislerden 3'ünün şüpheli olduğu vurgulanmıştı.
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